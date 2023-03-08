«Народ ждал освободителей!». «Схеми» опублікували таємні розмови Богуслаєва про мародерство, обстріли та бізнес з РФ

Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) оприлюднили записи телефонних розмов на той час президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, які він вів з представниками російського військово-промислового комплексу вже під час повномасштабної війни. На записах Богуслаєв висловлює своїм російським співрозмовникам побажання, щоб президент Росії Володимир Путін довів намір окупації України до кінця, нарікає на ракетні обстріли Запоріжжя через те, що вони зачепили очолюваний ним авіаційний завод, обурюється мародерством з боку окупантів, та при цьому продовжує домовлятись з російськими бізнес-партнерами про таємне постачання до Росії двигунів для військових гелікоптерів через треті країни – зокрема, через Китай. Ці записи журналісти отримали від джерел у правоохоронних органах, проаналізували та співставили з подіями того часу, а також додатково верифікували їх за допомогою експертизи Національного центру медіаекспертиз в США.

В Україні Богуслаєва з жовтня 2022 року офіційно підозрюють у пособництві державі агресору, колабораційній діяльності, а також сприянні діяльності терористичної організації. Сам екскерівник «Мотор Січі» обвинувачення правоохоронців відкидає.

17 березня 2022-го року В’ячеслав Богуслаєв, на той час президент «Мотор Січі», скаржився російському генерал-полковнику у відставці Анатолію Сітнову на обстріли запорізького авіаційного підприємства армією РФ. Сітнов – голова ради директорів московської компанії «Двигуни «Володимир Клімов – Мотор Січ», що здавна займається ремонтом двигунів українського виробництва «Мотор Січ», зокрема для військових РФ.

«Били вже вдруге по нас, бл***. Так що все це балачки, що мирне населення не треба чіпати. Все це ху*** (дурниці – ред.). Зараз ремонтую будівлю, вікна, приміщення, бл***. «Дякую» друзям передай там всім», – казав Богуслаєв.

З цією ж скаргою президент «Мотор Січі» телефонував Петру Кононенку, який на момент розмови обіймав посаду члена ради директорів «Мотор Січі». Нині Кононенко керує російським підприємством «Борисфен» – співзасновником якого є «Мотор Січ» – що займається ремонтом та обслуговуванням авіадвигунів. Богуслаєв просив Кононенка розповісти про обстріли, зокрема, командувачу протиповітряної оборони сухопутних військ Росії Олександру Лєонову. Згодом Кононенко відреагував: «Нехай Вʼячеслав Олександрович не переживає. Ми його бережемо, як око. Щоб людей зберіг».

Також у березні 2022-го, судячи з записів, Богуслаєв скаржився своїм російським контактам на те, що військові армії РФ незаконно вивезли сільгоспобладнання та зерно, яке зберігалось на його підприємстві «Айленд» на Херсонщині.

«Ні сіяти, ні пахати не можу. Ні, це ху*** повна. Треба про це не боятися говорити. Не по телевізору. Це ганьба, бл***, щоб я по телевізору ще говорив. А шепнути, сказати, що припиніть, бл***, щоб по армії пройшли чутки, що так не можна вчиняти. Народ обурюється. Народ же чекав визволителів, а прийшли, бл***, окупанти» – нарікав Богуслаєв у розмові з Сітновим.

«Але ні мародерство окупантів, ані обстріли Росією заводу не вплинули на позицію Богуслаєва. Відповідно до розмов, які є у розпорядженні «Схем», український підприємець з російським паспортом знав, що завжди може звернутися до впливових товаришів в РФ і вирішити свої питання. Бо в основі цього – давня і грошовита співпраця» – йдеться у розслідуванні.

Зокрема, на записах у серпні 2022-го Богуслаєв обговорював таємний план для реалізації схеми постачання двигунів в РФ через Китай зі своїм підлеглим – начальником департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства Олегом Дзюбою, якого нині українське офіційне слідство також підозрює у роботі на країну-агресора.

Під час однієї з розмов співрозмовники згадали про домовленість із Олександром Ватагіним, членом ради директорів «ОДК-Клімов». Це пітерське підприємство, яке, як зазначено на офіційному сайті, займається розробкою, виробництвом і обслуговуванням авіадвигунів, зокрема для військової авіатехніки, і входить до державного концерну «Ростєх».

Китайська компанія, йдеться у розслідуванні, – це, ймовірно, China Taly Aviation Technologies (CTAT) Corp., якій у квітні 2022-го року «Мотор Січ» відправляла запчастини для капітального ремонту декількох типів авіадвигунів. І ця компанія з Китаю давно співпрацює з російською «ОДК-Климов», що входить до «Ростєху». Підтвердження цьому журналісти «Схем» знайшли у відкритих джерелах, починаючи з 2012-го року. І також підтвердили, що така співпраця продовжується і під час повномасштабної війни – за допомогою даних з імпортно-експортної бази Import Genius.

Після 24 лютого, судячи з записів, Богуслаєв волів свій інтерес до російського ринку приховати, звертають увагу у розслідуванні журналісти.

Зокрема, у розмові з Павлом Касаєм, директором з маркетингу та торгівлі «Мотор Січі» та керівником дочірньої компанії цієї корпорації «Вертольоти МСБ», Богуслаєв обговорював проблему постачання українських двигунів, а саме так званої «9-ки» – моделі, яка встановлена на ударному російському гелікоптері Ка-52. Декілька таких бортів були збиті українськими силами під час повномасштабної війни.

«Ми маємо маркування змінити, я казав вам про це. Щоб не було «МС». Просто номер – і все», – наполягав Богуслаєв.

Захист Богуслаєва обвинувачення на адресу колишнього президента «Мотор Січі» відкидає.

«Офіційно посада почесного президента «Мотор Січі» не передбачає будь-яких адміністративно-господарських функцій,» – заявив журналістам адвокат Богуслаєва Руслан Волинець.

Сам Богуслаєв від коментарів журналістам відмовився. Колишній начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства Олег Дзюба також вважає підозру «необґрунтованою».

СБУ затримала В’ячеслава Богуслаєва та Олега Дзюбу 22 жовтня 2022-го року.

За версією офіційного слідства, за керівництва Богуслаєва завод постачав в Росію авіадвигуни та запчастини до них. Країна-агресор, у свою чергу, використовувала їх для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів. Їх, за даними правоохоронців, окупанти масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше журналісти «Схем» також повідомляли, що Богуслаєв щонайменше з 2000-го року має російський паспорт, а з 2002-го року – нерухомість у Москві.

Корпорація «Мотор Січ» – стратегічно важливе українське підприємство, яке спеціалізується на виробництві авіаційної техніки. Після затримання Богуслаєва президент Зеленський заявив про перехід компанії під контроль держави.

На «Мотор Січі» призначили нового керівника та переобрали наглядову раду. За даними джерел «Схем», з заводу була звільнена частина лояльного Богуслаєву менеджменту.