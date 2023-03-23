«Жахливе нагадування про найтемніші часи»: фон дер Ляєн про викрадення Росією українських дітей

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала ініціативу, спрямовану на повернення викрадених Росією з України дітей. Про це вона заявила на саміті в Брюсселі 23 березня.

У своєму виступі фон дер Ляєн назвала тему викрадення дітей особливо важливою для себе.

«Це жахливе нагадування про найтемніші часи нашої історії, те що там відбувається. Викрадати дітей – це воєнний злочин», – зазначила голова Єврокомісії.

Читайте також: До родини вдалося повернути двох дітей з окупованих територій – Лубінець

За словами фон дер Ляєн, вона запускає відповідну ініціативу спільно з Україною та прем’єр-міністром Польщі Маріушем Моравецьким.

«Для цього ми організували конференцію. Ми на самому початку дуже важкої роботи. Ми хочемо докласти міжнародного впливу, аби вжити всіх можливих заходів для встановлення місця перебування цих дітей», – додала вона.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової. За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії.