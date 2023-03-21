На підконтрольну владі України територію вдалося повернути ще 15 дітей – омбудсмен

П’ятнадцять українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками вдалося повернути на підконтрольну уряду територію України, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни», – написав Лубінець у Telegram.

На сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися понад 300 дітей.

Українська влада неодноразово повідомляла про примусове вивезення РФ дітей з тимчасово окупованих територій України. За даними ОГП, офіційно зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей, але реальна цифра може бути значно більшою.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової. За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії.