Євросоюз підтримав МКС після погроз Медведєва

Європейський союз засудив погрози з боку високопоставленого російського чиновника на адресу суддів Міжнародного кримінального суду і країни його перебування, Нідерландів. Про це йдеться в заяві, поширеній 23 березня від імені верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

«ЄС підтверджує свою повну підтримку МКС. Будь-які заходи помсти проти тих, хто причетний до роботи МКС, є неприйнятними. Ведучи боротьбу з безкарністю, МКС повинен мати можливість працювати незалежно та неупереджено», – вказано в заяві.

Заступник голови російської Ради безпеки, колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив 20 березня, що спроби судити президента ядерної держави в Міжнародному кримінальному суді (МКС) матимуть «жахливі наслідки» для міжнародного права.

Також Медведєв написав, що Росія може відповісти на ці дії ракетним ударом по будівлі МКС.

«Судді МКС роздухарилися (специфічне російське просторічне слово, «розігналися» або «активізувалися» – ред.) марно. Дивіться, мовляв, ми хоробрі, не побоялися (у тексті вжите лайливе російське слово – ред.) підняти руку на найбільшу ядерну державу. На жаль, панове, всі ходять під Богом та ракетами. Цілком можна уявити точкове застосування гіперзвукового «Онікса» з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду. Його не збити, на жаль. І суд лише убога міжнародна організація, а не населення країни НАТО. Тому й війну не розпочнуть. Побояться. І шкодувати ніхто не буде. Тож, громадяни судді, уважно дивіться у небо», – погрожує Медведєв.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової. За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії.