У Гаазі підписали угоду про відкриття Представництва МКС в Україні – ОГП

Генеральний прокурор Андрій Костін і секретар Міжнародного кримінального суду Пітер Льюїс 23 березня в Гаазі підписали угоду про відкриття Представництва МКС в Україні, повідомив Офіс генерального прокурора.

За словами Костіна, підписання документу є ще одним кроком до забезпечення повної відповідальності за міжнародні злочини.

«Це лише початок, але вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, допоки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з вищим військово-політичним керівництвом злочинного режиму РФ», – цитує ОГП слова генпрокурора.

17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв’язку з ймовірною відповідальністю за воєнний злочин – незаконна депортація дітей.

До юрисдикції Міжнародного кримінального суду входить розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та акти геноциду на території України, яка б із воюючих сторін їх не скоювала. Україна та низка країн обговорюють і можливість створення інших механізмів для притягнення російських офіційних осіб та військовослужбовців до відповідальності.

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