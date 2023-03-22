Вселенський патріарх: РПЦ поділяє відповідальність за війну

Константинопольський (Вселенський) православний патріарх Варфоломій заявив 22 березня, що керівництво Російської православної церкви (РПЦ) поділяє з російською владою відповідальність за можливі порушення в Україні. За словами патріарха, влада Росії «використовує церкву як інструмент для досягнення своїх політичних цілей». Варфоломій наголосив, що готовий брати участь, як він висловився, в післявоєнному духовному відродженні Росії.

Патріарх виступив на конференції в парламенті Литви. Він сказав, що керівництво Росії та РПЦ співпрацювали у здійсненні військового вторгнення в Україну і, зокрема, в насильницькому вивезенні українських дітей, саме в ньому Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі підозрює російського президента Володимира Путіна.

Варфоломій закликав релігійні та світські ініціативи співпрацювати заради «нейтралізації здатності керівництва Московського патріархату підривати єдність та богословськи узаконювати злочинні дії». Однак він вважає місією православної церкви «повернути російських братів і сестер до нашої спільноти, яка ґрунтується на спільних цінностях», повідомляє «Голос Америки».

21 березня уряд Литви та Константинопольський патріархат підписали договір про співпрацю. Патріарх Варфоломій заявив про можливість розширення присутності очолюваного ним патріархату в Литві, аж до створення в цій країні екзархату.

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило в своїх проповідях і виступах після російського вторгнення в Україну неодноразово говорив, що «Росія ніколи ні на кого не нападала», і звинувачував у розпалюванні конфлікту країни Заходу та антицерковні сили. Він також говорив, що російські військові в Україні захищають країну та закликав паству молитися «за владу та військо». Кирило перебуває під санкціями кількох західних країн.

Після початку війни в Україні про свою повну незалежність від Москви формально оголосила Українська православна церква (яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом).