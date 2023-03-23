В офісі Орбана заявили, що Угорщина не заарештує Путіна в разі його візиту

Угорщина не буде арештовувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде до країни, заявив голова офісу прем’єр-міністра Віктора Орбана. За словами Гергеля Гуляша, на це не буде законних підстав, повідомляє агентство Reuters.

Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут, який визначає дії Міжнародного кримінального суду (МКС), що видав ордер на арешт, звинувативши Путіна у воєнному злочині через незаконну депортацію сотень дітей з України.

Відповідаючи на запитання про те, чи заарештують Путіна, якщо він приїде до Угорщини, голова адміністрації Орбана Гергель Гуляш на брифінгу сказав, що Римський статут не був вбудований в угорську правову систему.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив 22 березня, що будь-яка європейська країна, яка є стороною Міжнародного кримінального суду, має заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде до такої країни.

Блінкен не став говорити, чи видасть влада США президента Росії Міжнародному кримінальному суду, якщо він приїде до Сполучених Штатів, зазначивши, що США не є стороною в суді. «Я не думаю, що він планує найближчим часом приїхати сюди», – відповів Блінкен.

Путін майже не залишав Росію впродовж останніх років, а до США він не їздив із 2015 року.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової. За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії.

У Росії у відповідь порушили справу проти суддів МКС.