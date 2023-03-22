ПАР матиме дискусії з Росією через міжнародний ордер на арешт Путіна – голова МЗС

Південно-Африканська Республіка матиме розглянути своє законодавство та проконсультуватися з російською стороною через ордер на арешт президента Росії – про це заявила міністерка закордонних справ країни Наледі Пандор у коментарі місцевому агентству SABCNews.

«ПАР матиме розглянути наявні положення нашого законодавства. Думаю, нам також треба буде провести дискусії у нашому уряді, а також із нашими колегами в Росії та визначити подальший шлях», – сказала вона.

За словами Пандор, такої дискусії ще не було, проте вона вважає її «критично важливою».

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Раніше речник уряду Південно-Африканської Республіки заявляв, що влада країни «взяла до відома» рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Очікувалося, що президент Росії відвідає Південно-Африканську Республіку в серпні 2023 року для участі в саміті лідерів країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР), проте нині офіційного підтвердження цієї інформації немає.

17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв'язку з ймовірною відповідальністю за воєнний злочин – незаконна депортація дітей.