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Путін не зміг отримати від переговорів із лідером Китаю те, чого очікував – ISW

Сі Цзіньпін і Володимир Путін, Москва, 21 березня 2023 року

Президенту Росії Володимиру Путіну під час візиту до Москви лідера КНР Сі Цзіньпіна не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство із Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Путін не зміг забезпечити безмежне двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався… Сі погоджується на більш стриману версію російсько-китайських відносин, ніж, ймовірно, бажає Путін», – кажуть аналітики.

Вони зауважили, що Сі похвалив Путіна, підтвердив прихильність Китаю Росії в Раді безпеки ООН і посилив позицію Китаю щодо політичного врегулювання війни в Україні, але не пішов далі цих заяв.

«Путін, навпаки, оголосив низку заходів, які свідчать про постійну орієнтацію Росії на Китай і залежність від нього в енергетичному та економічному секторах», – йдеться в повідомленні.

Також у ISW кажуть, що Сі не сигналізував про намір надати підтримку РФ у її війні проти України, окрім «розпливчастих дипломатичних запевнень», що, ймовірно, є кроком відступу від того, що Путін сподівався отримати під час переговорів.

Сі Цзіньпін приїхав із державним візитом до Росії 20 березня, тоді пройшли його неформальні переговори з російським президентом Володимиром Путіним. 21 березня він провів офіційні зустрічі голови КНР із представниками влади Росії.

Візит Сі Цзіньпіна відбувається через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна за підозрою в скоєнні воєнних злочинів.

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