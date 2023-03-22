Путін не зміг отримати від переговорів із лідером Китаю те, чого очікував – ISW

Президенту Росії Володимиру Путіну під час візиту до Москви лідера КНР Сі Цзіньпіна не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство із Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Путін не зміг забезпечити безмежне двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався… Сі погоджується на більш стриману версію російсько-китайських відносин, ніж, ймовірно, бажає Путін», – кажуть аналітики.

Вони зауважили, що Сі похвалив Путіна, підтвердив прихильність Китаю Росії в Раді безпеки ООН і посилив позицію Китаю щодо політичного врегулювання війни в Україні, але не пішов далі цих заяв.

«Путін, навпаки, оголосив низку заходів, які свідчать про постійну орієнтацію Росії на Китай і залежність від нього в енергетичному та економічному секторах», – йдеться в повідомленні.

Також у ISW кажуть, що Сі не сигналізував про намір надати підтримку РФ у її війні проти України, окрім «розпливчастих дипломатичних запевнень», що, ймовірно, є кроком відступу від того, що Путін сподівався отримати під час переговорів.

Сі Цзіньпін приїхав із державним візитом до Росії 20 березня, тоді пройшли його неформальні переговори з російським президентом Володимиром Путіним. 21 березня він провів офіційні зустрічі голови КНР із представниками влади Росії.

Візит Сі Цзіньпіна відбувається через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна за підозрою в скоєнні воєнних злочинів.