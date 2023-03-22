Кірбі про Сі Цзіньпіна і Путіна: відносини Китаю і Росії будуються на взаємному інтересі кинути виклик США

Поглиблення відносин між Китаєм і Росією значною мірою пояснюється їхнім взаємним інтересом у боротьбі з глобальним впливом США, заявив CNN представник Білого дому Джон Кірбі.



«Там, де вони перетинаються, є відштовхування від США та нашого впливу у всьому світі, від того, що ми називаємо міжнародним порядком, що ґрунтується на правилах. Я знаю, що це звучить як хибний термін, але в основному це верховенство права та основоположні принципи статуту ООН, яких мають дотримуватися країни в усьому світі. І вони протистоять цьому», – сказав Кірбі.



За його словами, вони хотіли б змінити правила гри.



«Вони бачать корисного друга. Вони по суті намагаються використати один одного тут, щоб кинути виклик лідерству США та Заходу – особливо в Європі – але і в інших місцях світу», – сказав представник Білого дому.



Заява Кірбі прозвучала на тлі зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіна і президента Росії Володимира Путіна в Москві.



У спільній заяві, оприлюдненій МЗС Китаю, Сі і Путін заявили, що їх партнерство відповідає «фундаментальним інтересам» обох країн, додавши, що «Росії потрібен процвітаючий і стабільний Китай, а Китаю потрібна сильна й успішна Росія».

Сі Цзіньпін приїхав із державним візитом до Росії 20 березня, тоді пройшли його неформальні переговори з російським президентом Володимиром Путіним. 21 березня він провів офіційні зустрічі голови КНР із представниками влади Росії.

Візит Сі Цзіньпіна відбувається через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна за підозрою в скоєнні воєнних злочинів.