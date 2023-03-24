США: сенатори закликають Байдена підтримати розслідування МКС щодо воєнних злочинів Росії в Україні

Низка членів Сенату Сполучених Штатів звернулися до президента Джо Байдена з листом, у якому закликали підтримати роботу Міжнародного кримінального суду з розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Текст листа є в редакції Радіо Свобода.

Лист підписали представник більшості демократів у Сенаті Дік Дурбін, голова «Українського кокусу», республіканець Ліндсі Грем, а також Боб Менендез, Том Тілліс, Ричард Блюменталь та Шелдон Вайтгауз.

Вони звернули увагу на те, що в грудні 2022 року Конгрес ухвалив зміни в законодавстві, які дозволяють США надати «більш суттєву підтримку» роботі МКС для покарання відповідальних за воєнні злочини та злочини проти людяності. Натомість, на їхню думку, адміністрація президента Байдена досі не використала нові повноваження, аби допомогти зусиллям суду.

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Автори листа привітали кроки, яких вже вжив Білий дім на допомогу Україні, зокрема в тому, що стосується документування доказів злочинів.

Водночас, за їхніми даними, попри нещодавній ордер МКС на арешт Путіна, Вашингтон досі не використав надані Конгресом можливості «надати дуже важливу допомогу зусиллям МКС».

«Двопартійні дії Конгресу щодо посилення цієї підтримки були зроблені торік у співпраці з вашою адміністрацією, щоб збалансувати всі погляди на відносини США з МКС. Проте через кілька місяців, коли МКС працює над справами проти російських посадовців, в тому числі самого Путіна, Сполучені Штати, як повідомляється, ще не поділилися ключовими доказами, які могли б допомогти в цих розслідуваннях. Знаючи про вашу підтримку важливої справи притягнення до відповідальності в Україні, ми закликаємо вас до оперативного поступу в підтримці роботи МКС, щоб Путін та його оточення чітко знали, що відповідальність і справедливість за їхні злочини настануть», – йдеться в листі.

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У грудні 2022 року Конгрес ухвалив закон Дурбіна та республіканця Чака Ґрасслі «Про правосуддя для жертв воєнних злочинів». Він розширює можливості для переслідування воєнних злочинців у США, дозволяючи притягати їх до відповідальності на території цієї країни незалежно від національності як злочинців, так і жертв.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової. За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей окупованих українських територій до Росії.