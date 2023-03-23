«Ми не хочемо, щоб Росія відпочила, перегрупувалась і знову атакувала» – Блінкен

Сполучені Штати прагнуть до тривалого миру в Україні, заснованого на повазі до суверенітету та інших принципів міжнародного права, але зараз від Росії ознак про готовність до змістовної дипломатії немає. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час свідчень перед Комітетом із закордонних справ Палати представників Конгресу США про «Стан американської дипломатії у 2023 році: зростаючі конфлікти, бюджетні виклики та конкуренція наддержав".

Під час слухання обговорювали, зокрема, пропонований Білим домом бюджет на 2024 фінансовий рік, де закладено 63,1 мільярда доларів для Державного департаменту та USAID, що, на переконання уряду, дозволить «продовжувати просувати національні інтереси США, лідирувати у світі в подоланні глобальних викликів і продовжувати підтримувати народ України».

Напередодні під час слухань у комітеті Сенату з асигнувань Блінкен заявив, що у проєкті бюджету збережеться безпекова, економічна, енергетична та гуманітарна підтримка України.

Конгресмен-демократ від штату Нью-Йорк Ендрю Кім відзначив, що цей рік є «критичним для України»: «Важливо, щоб це [війна] не тягнулась, бо якщо вона затягнеться, це буде дуже вигідно для Путіна та Росії, бо вони зможуть це певним чином перечекати, тому ми маємо переконатись, що ця коаліція, ця воля [підтримувати Україну] зберігається».

Джон Джеймс, конгресмен-республіканець від штату Мічиган, подякував адміністрації Джо Байдена за продовження гуманітарного паролю для українців: «Серед виборців мого округу є велика українська громада, і я вітаю це».

Співпраця Китаю та Росії

Натомість його однопартієць від штату Кентуккі Енді Барр розкритикував президентську адміністрацію за недостатньо сувору позицію щодо загроз від Китаю, передусім у питаннях китайського аеростата, що, як припускають, вів шпигунську діяльність, а також у китайській підтримці російської війни в Україні.

Барр процитував звіт американського уряду, який засвідчив, що «компанії з КНР надавали російським компаніям... продукцію подвійного призначення, що можуть бути використані Росією у війні проти України, китайські державні оборонні компанії надають [Росії] навігаційне обладнання, технології для глушіння сигналу, запчастини для винищувачів».

Законодавець також процитував численні повідомлення у медіа щодо наданих Китаєм технологій для російської війни: «Чому ви тоді просто... попереджаєте про наслідки надання Росії матеріальної підтримки, коли Держдеп приходить до висновку... із доказами... китайської матеріальної підтримки Росії?»

«Ми зосереджені на летальній допомозі, – пояснив Блінкен, – і також ми стежимо за наданням приватними корпораціями технологій подвійного призначення, які можуть викликати занепокоєння«. Барр у відповідь заявив про необхідність «накласти санкції на Китай за летальну допомогу»: «Йдеться не просто про купівлю [Китаєм російських] нафти чи газу, існують задокументовані митні записи надання летальної підтримки уже зараз, ми повинні бути суворішими до КНР».

«Незамінна» світова сила

«Адміністрація діяла недопустимо у затримуванні оборонної допомоги України, до прикладу, [рішення про] ракети далекого радіусі дії, які можна було надати, були відкладено, це могло б стати у пригоді, адже вони могли б знищити іранські дрони, які зараз розміщені незаконно у Криму, – сказав республіканець від Південної Кароліни Джо Вілсон. – Що було зроблено, щоб надати передове озброєння? Зупинімо війну, ми можемо це зробити, надаючи це оборонне озброєння».

Блінкен у відповідь підкреслив, що «поділяє відданість» тому, аби «надавати українцям те, що їм потрібно, щоб долати російську агресію, це те, що ми робили» від самого початку повномасштабної війни Росії та до її початку. «Звинувачення, що ми цього не робили, це просто неправда», – сказав держсекретар Блінкен, підкресливши, що США «на кожному кроці працюють з міжнародною коаліцією» країн й досягли прогресу, зокрема, на зустрічах контактної групи у форматі «Рамштайн».

Конгресвумен-демократка від штату Пенсильванія Меделін Дін підкреслила, що США – це «незамінна» світова сила, яка об'єднала коаліцію з понад 50 країн, щоб закінчити війну Росії в Україні «якомога швидше, що це не буде тривала війна».

Вона запитала, як саме пропозиція бюджету Держдепу може сприяти цьому.

«По-перше, ми не прагнули цієї війни, ми робили все, щоб запобігти їй, я брав участь в активних дипломатичних зусиллях з нашими російськими колегами, – відповів Блінкен. – На жаль, стало очевидно, й президент Путін сказав про це прямо, що йшлось не про безпекові загрози від НАТО чи України, завжди йшлось про переконання Путіна, що Україна – не незалежна держава, що її треба стерти з карти і включити у російську імперію».

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«Незалежність, суверенітет України чітко визнані, вони нікуди не зникнуть, українці нікуди не зникнуть. Але, звісно, те, як це вирішиться, це важливо. На моє переконання і на переконання адміністрації, ми відчайдушно хочемо миру, хоча українці хочуть його більше, ніж будь-хто. Зрештою, саме вони страждають від цієї агресії щодня, вони хочуть тривалого і стійкого миру, що відображає базові принципи міжнародної системи й Статуту ООН», – сказав держсекретар.

Він додав: «Ми не хочемо, щоб Росія просто перепочила, перегрупувалась і знову атакувала – пів року, рік чи два-три роки по тому». Блінкен додав, що не бачить жодних «ознак того, що Росія готова до змістовної дипломатії» для закінчення війни.

Напередодні у Сенаті Блінкен назвав агресію Росії проти України та авторитарне керівництво президента Росії Володимира Путіна «гострою загрозою для інтересів США, а довгостроковим викликом він назвав політику Китайської Народної Республіки.