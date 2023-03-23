Зеленський у зверненні до Євроради назвав «п’ять причин затягування цієї війни та віддалення миру»

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської ради 23 березня. Він записав звернення з поїзда, в якому, за його словами, відвідує прифронтові міста України.

Поміж іншого, президент подякував партнерам Києва за підтримку, але вказав на те, що затягування із наданням допомоги продовжує війну.

«Час має значення. Не лише місяці й тижні, а й дні. Що швидше ми з вами спільно діємо, то більше життів рятуємо. За понад рік повномасштабної війни наша з вами співпраця постійно наростає. Чи було деструктивне затягування між нашими кроками? Було. Але все ж ми йшли до спільної мети – ми з вами діяли, щоб зупинити російський терор», – сказав він.

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Окремо Зеленський подякував тим країнам, які підтримали ініціативу Естонії щодо постачання та виробництва снарядів для української артилерії, а також тим, хто підтримав створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

«Але, дорогі колеги, чи не відчуваєте ви, що нових успіхів у нас із вами менше, ніж нових затягувань у спільних діях? На жаль, це так. І в Кремлі це бачать. Це віддаляє нас із вами від досягнення миру. Я наведу зараз п'ять таких прикладів затягування», – заявив голова держави.

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За словами Зеленського, аби уникнути затягування війни, потрібні:

надання Україні далекобійних ракет, тому що їхня відсутність «не дає нам змоги відкинути позиції російських терористів, зокрема, від Херсона, від Запоріжжя та інших наших міст, які постійно обстрілюються російськими далекобійними ракетами»

передача сучасніших літаків

нові санкційні пакети Європи: «глобальних зусиль поки недостатньо, щоб не дати Росії адаптуватися до санкцій, не дати обходити їх через треті країни. З іншого боку, Євросоюз не дає сигналу світові, що санкції проти Росії будуть наростати»

організація саміту формули миру, запропонованої Україною

відсутність затягування у зближенні України та Євросоюзу

Голова дипломатії ЄС 20 березня повідомив про рішення блоку надати Україні один мільйон боєприпасів.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що країни НАТО збільшують виробництво 155-мм артилерійських снарядів.