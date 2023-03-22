Іспанія долучається до спільної закупівлі боєприпасів для України – ЗМІ

Іспанія приєднується до угоди Європейського союзу зі спільної закупівлі боєприпасів для України – про це повідомляють іспанські медіа з посиланням на Міністерство оборони країни 22 березня.

За повідомленнями, відповідну угоду підписала міністерка оборони Маргарита Роблес.

Механізм спільної закупівлі дозволить «зменшити видатки» та «уникнути ризиків затримок через несподівані зміни попиту», цитує уряд видання El Confidential.

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Таким чином, кількість країн Євросоюзу, які долучилися до спільної ініціативи, збільшиться до 18. Також до неї приєдналася Норвегія.

Голова дипломатії ЄС 20 березня повідомив про рішення блоку надати Україні один мільйон боєприпасів.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що країни НАТО збільшують виробництво 155-мм артилерійських снарядів.