За день до річниці вторгнення РФ до Києва приїхав прем’єр Іспанії

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва 23 лютого, за день до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він повідомив про це твітері, виклавши відео з київського вокзалу.

«Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир», – написав Санчес.

На залізничному вокзалі його зустрічав заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс.

Як повідомило «Суспільне», прем’єр-міністр Іспанії відвідає Ірпінь і Бучу, а також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Іспанія є однією з країн, які надають допомогу Збройним силам України. Зокрема, 13 січня до Іспанії прибули 225 українців, які проходять у цій країні військові навчання.

Педро Санчес вже відвідував Київ після початку повномасштабного вторгнення Росії – у квітні 2022 року.