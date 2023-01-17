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ЄС має зберігати єдність у підтримці України – премʼєр-міністр Іспанії

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес наголосив на необхідності довгострокової єдності Європи у підтримці України. Про це він заявив 17 січня в інтерв’ю телекомпанії CNN на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Вони (українці – ред.) мають відчути солідарність, співпереживання та прихильність усього Європейського союзу. Ми будемо з українцями стільки, скільки буде потрібно», – сказав голова іспанського уряду.

На запитання, чи вважає він Путіна ослабленим, Санчес відповів, що у нього таке враження, що російський лідер насправді є ослабленим. Раніше Санчес сказав делегатам форуму, що вкрай важливо, щоб ЄС «боровся з гнилим насінням, яке Путін посіяв у наших власних країнах».

У російського президента є союзники в Європі, які приховують свої симпатії та зв’язки з Путіним, вважає іспанський лідер. На його думку, Путіну потрібно завадити зруйнувати ЄС зсередини.

Іспанія є однією з країн, які надають допомогу Збройним силам України. Зокрема, 13 січня до Іспанії прибули 225 українців, які проходять у цій країні військові навчання.

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