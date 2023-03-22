«Укроборонпром»: перші 122-мм артснаряди, вироблені за українською технологією, поставили ЗСУ

Державний концерн «Укроборонпром» заявляє про поставку Збройним силам України першої партії артилерійського 122-мм снаряда, які вироблені у кооперації з країною НАТО.

«Це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряда, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях», – повідомила 21 березня пресслужба концерну.

В «Укроборонпромі» зауважують, що українська артилерія використовує 122-міліметровий снаряд під час роботи з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15400 м) і САУ 2С1 «Гвоздика» (максимальна дальність ураження – 15200 м).

Голова дипломатії ЄС 20 березня повідомив про рішення блоку надати Україні один мільйон боєприпасів.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що країни НАТО збільшують виробництво 155-мм артилерійських снарядів.