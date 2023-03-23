Влада Болгарії відмовилася надати Україні винищувачі і танки радянських часів

Георгі Ангелов, Тоні Весоловскі

США пропонують Болгарії фінансову підтримку, якщо країна надасть Україні системи озброєнь радянських часів. Болгарські високопосадовці таку пропозицію поки що не приймають. Чому? Про це в огляді Болгарської служби Радіо Свобода.

Зі своїми запасами зброї радянських часів і розвиненою військовою промисловістю, Болгарія могла б стати ключовим союзником України, яка уже понад рік відбиває агресію Росії. Але зараз, коли болгарський парламент розпущений напередодні виборів 2 квітня – п’ятих позачергових виборів за два роки – президент Румен Радев, відомий своїми прокремлівськими поглядами, сказав, що Болгарія не готова надати Києву допомогу у вигляді летальної зброї.

Наша країна буде підтримувати європейські дипломатичні зусилля з відновлення миру

Колишній пілот Військово-повітряних сил Болгарії Радев зміцнив свої політичні позиції серед проросійських виборців, відмовившись 21 березня приєднатися до країн ЄС у наданні Україні щонайменше 1 мільйон артилерійських снарядів протягом наступного року.

«Болгарія не підтримує і не бере участь в постачанні снарядів в Україну», заявив Радев. «Наша країна буде підтримувати європейські дипломатичні зусилля з відновлення миру»

Радев уточнив, що Болгарія не надаватиме Україні винищувачі, системи протиракетної оборони чи танки, доки при владі перебуває нинішнє тимчасове керівництво.

Радев, а також тимчасовий виконувач обов’язків міністра оборони Болгарії Дімітр Стоянов, нещодавно заявили, що передача боєприпасів і зброї, зокрема танків і літаків радянських часів або систем протиповітряної оборони С-300, призведе до ослаблення обороноздатності Болгарії.

Аналітики такі твердження заперечують.

Економіка чи політика

Тож офіційна Софія відмовляється від пропозиції Вашингтона: передайте Україні свою зброю радянських часів і Сполучені Штати замінять її сучасними системами або грошима. Одними з двох країн, які погодилися на це, є Словаччина та Греція.

Переваги цієї угоди стали очевидними 22 березня, коли міністр оборони Словаччини Ярослав Надь оголосив, що США запропонували продати Словаччині 12 нових вертольотів Bell AH-1Z Viper зі знижкою у дві третини, після того, як Братислава відправила в Україну свої винищувачі Міг-29.

Через п’ять років, запам’ятайте мої слова, дізнаємося, що цей металобрухт не потрібен

Болгарія потребує модернізації своїх збройних сил, каже Атанас Запрянов, колишній заступник міністра оборони Болгарії, стверджуючи, що значна частина її арсеналу вже все одно наближається до терміну виведення із експлуатації.

«Я гарантую вам, що через п’ять років, запам’ятайте мої слова, дізнаємося, що цей металобрухт не потрібен, і ми викинемо його і купимо новий», – сказав Запрянов в інтерв’ю Болгарській службі Радіо Свобода.

У парламенті проти допомоги ЗСУ виступили Болгарська соціалістична партія (БСП) та ультраправа партія «Відродження». І прозахідна фракція на чолі з Кирилом Петковим (колишній прем'єр-міністр Болгарії – ред.) не змогла разом зі своїми партнерами по коаліції подолати цю опозицію.

У травні 2022 року парламент проголосував лише за ремонт української військової техніки на заводах у Болгарії, відхиливши пропозицію влади надіслати Києву пакет озброєння.

До грудня 2022 року прозахідна фракція змогла отримати схвалення першого пакету озброєння для України, хоча й не важкої техніки. Список озброєнь у цьому пакеті був засекречений, але урядовці заявили, що Софія надішле переважно легке озброєння та боєприпаси.

До цього часу Болгарія разом з Угорщиною, якою керує дружній до Кремля прем’єр-міністр Віктор Орбан, були єдиними двома країнами в ЄС, які відхилили прохання України про допомогу у вигляді летальної зброї.

Можливо, за закритими дверима і вдавалося зробити для України дещо більше.

Нещодавно Петков заявив, що Болгарія секретно надавала Україні боєприпаси та вкрай необхідне дизельне паливо в перші місяці після повномасштабного вторгнення.

У червні 2022 Олександр Михайлов, тодішній директор державної компанії з торгівлі зброєю та боєприпасами «Кінтекс», заявив, що Болгарія відправила в Україну через Польщу 4200 тон зброї.

Як показало спеціальне розслідування RFE/RL, ці зусилля з надання військової допомоги Україні можуть частково пояснити серію вибухів на складах боєприпасів у Болгарії в останні роки на тлі підозр у російському шпигунстві.

Але офіційно, за даними німецького Інституту світової економіки в Кілі, який відстежує форми допомоги Україні, Міністерство оборони Болгарії надало Україні каски, бронежилети, аптечки, зимовий одяг і черевики ще до того, як парламент схвалив поставки зброї в грудні 2022 року.

Грудневе голосування може вказувати на можливий поворот Софії.

Однак, при розпущеному парламенті, неясному результаті парламентських виборів і президенті Радеві, який виграв другий термін у листопаді 2021 року за підтримки БСП і зараз твердо стоїть на чолі Болгарії, це виглядає малоймовірним.

Болгарія має розвинену оборонну промисловість, шосту за величиною в Європі, і спеціалізується на виробництві і модернізації систем озброєнь радянських часів. У 2021 році внутрішнє виробництво озброєнь принесло понад 1 мільярд левів (майже 550 мільйонів доларів), причому значна частина цієї продукції призначена для інших країн НАТО, а також держав Африки і Азії.

У листопаді 2022 року Reuters повідомило, що збройові заводи в Східній і Центральній Європі «виробляють зброю, боєприпаси та інші військові товари такими темпами, яких не було з часів Холодної війни», щоб допомогти в боротьбі з російськими військами, які вторглися на територію України.

США простягають руку допомоги

6 січня 2023 року Білий дім оголосив про нову військову допомогу у розмірі $682 млн для «європейських партнерів і союзників, щоб допомогти стимулювати і поповнити пожертви військової техніки для України».

Болгарія могла б скористатися цим капіталом для модернізації своїх збройних сил в обмін на передачу Україні своїх старих систем.

Ще раніше в жовтні 2022 року посольство США в Болгарії оголосило про виділення майже 40 мільйонів доларів за аналогічною схемою саме для цієї балканської країни.

У грудні 2022 року делегація США прибула до Софії для переговорів щодо можливих поставок болгарської зброї в Україну. Американські посадовці зокрема запропонували американські системи озброєнь в обмін на те, що Болгарія наддасть Україні зенітно-ракетний комплекс С-300.

Як повідомляється, таке прохання озвучив міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до Софії 19 березня 2022 року, але безрезультатно.

Цього разу американські чиновники запропонували Болгарії понад 240 мільйонів доларів фінансової підтримки, щоб переконати свого болгарського колегу, повідомили Болгарській службі Радіо Свобода джерела, обізнані з переговорами.

Міністерство оборони Болгарії не відповіло на запитання Радіо Свобода про те, чи висловлювало воно зацікавленість в долученні до програми «Зовнішнє військове фінансування» (Foreign Military Financing, FMF) .

. Держдепартамент США також відмовився повідомити, чи висловлювали болгарські чиновники зацікавленість у програмі.

Президент Радев сказав, що якщо Болгарія надішле Україні частину своїх ракетних систем радянських часів, таких як С-300 і С-200, а також військові літаки МіГ-29 і Су-25 і танки Т-72, тоді їх буде потрібно замінити.

«Я, Як верховний головнокомандувач збройних сил, зобов’язаний наполягати на тому, щоб оборонний потенціал болгарської армії не був ослаблений в цій складні часи. Навпаки його необхідно розвивати»

Болгарські високопосадовці ігнорують можливість модернізувати свою армію за допомогою щедрої фінансової підтримки з боку Вашингтона, сказав Запрянов.

«З цього мільярда (військової допомоги у доларах США, оголошеної у вересні 2022 року в рамках FMF), болгарська влада отримала б гроші, щоб купити все, що захоче», – каже Запрянов в інтерв’ю Радіо Свобода.

Словаччина може бути прикладом для Болгарії, зазначив Запрянов. 17 березня Словаччина оголосила, що відправить всі 13 своїх винищувачів МіГ-29 в Україну у невизначений термін. Натомість США компенсують цю передачу оборонною технікою на суму 745 мільйонів доларів, а ЄС надасть 200 мільйонів євро.

Якби Болгарія надала Україні свої системи С-300, вона отримала б не лише кошти на більш сучасне озброєння, але й захист свого неба ракетними системами «Патріот» в рамках місії НАТО з протиповітряної оборони. Так це було зроблено у Словаччині. І це безпрограшна ситуація, вважає Запрянов.

Крім того, застарілі системи С-300, які зараз тримає Болгарія, відхиляючи пропозицію передати їх Україні, будуть виведені з експлуатації через два-три роки, стверджує Запрянов.

Решта винищувачів МіГ, яких, за повідомленнями, залишилося 4 або 5, можуть бути зняті з озброєння вже до кінця цього року.