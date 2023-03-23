Словаччина відправила в Україну перші чотири винищувачі МіГ-29

Словаччина передала перші чотири із 13 обіцяних Україні винищувачів радянського виробництва, повідомило 23 березня словацьке Міністерство оборони.

«Перші чотири винищувачі МіГ-29 благополучно передані Збройним силам України», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що перекидання здійснили українські пілоти.

«Найближчими тижнями решту літаків буде передано Україні», – йдеться в повідомленні.

Минулого тижня уряд Словаччини схвалив угоду з Україною про передачу Києву 13 винищувачів радянського виробництва МіГ-29 та двох комплексів протиповітряної оборони «Куб».

За словами міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, винищувачі оцінюються у 400 мільйонів доларів. Як компенсацію за винищувачі та частину ракетного комплексу Братислава отримає 900 мільйонів євро від Європейського фонду миру та сучасні американські технології на 700 мільйонів доларів.

Про відправку чотирьох МіГ-29 Україні також заявила раніше Польща.

Україна просить бойові літаки у партнерів практично від початку широкомасштабного російського вторгнення.

Польща та Словаччина тривалий час заявляли про можливість таких поставок, але не оголошували про них офіційно, очікуючи на узгодження ініціативи із західними союзниками.

Вашингтон заявляє, що постачання винищувачів – компетенція влади тієї чи іншої країни. Самі США не заявляли про намір у найближчому майбутньому надати Україні свої бойові літаки, зокрема, F-16.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наміри Словаччини та Польщі поставити Україні винищувачі «нагадають спроби утилізації старої непотрібної техніки». За його словами, літаки «підлягають знищенню», а їхня передача Києву не змінить перебігу бойових дій.