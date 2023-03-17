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Уряд Словаччини погодив передачу Україні МіГ-29

МіГ-29 у Словаччині, фото архівне

Уряд Словаччини у п’ятницю схвалив безоплатну передачу винищувачів МіГ-29 Україні, повідомив тимчасовий виконувач обов’язків прем’єр-міністра Едуард Гегер.

«Уряд Словаччини щойно схвалив відправку 13-ти МіГ29 в Україну. Обіцянки потрібно виконувати і коли Володимир Зеленський попросив більше зброї, включно з винищувачами, я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те саме. Військова допомога для того, щоб Україна могла захистити себе та всю Європу від Росії», – написав Гегер у твітері.

Це рішення робить Словаччину другою країною-членом НАТО, яка погодилася на запит України про надання військових літаків для захисту від вторгнення РФ.

Аерофлот Словаччини з понад десятка літаків МіГ-29 був виведений з експлуатації минулого літа, і більшість з цих літаків у неробочому стані. Справні відправлять, а решта піде на запчастини.

Словаччина також поставить частину своєї системи протиповітряної оборони KUB, сказав Гегер.

У четвер президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна передасть Києву близько десятка винищувачів МіГ-29. Дуда зазначив, що найближчими днями Польща передасть чотири військові літаки радянського виробництва та інші, які потребують обслуговування та будуть поставлені пізніше.

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