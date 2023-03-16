Надання МіГів Україні буде «серйозною допомогою», але навряд змінить ситуацію на фронті – Ігнат

Надання радянських винищувачів Україні буде «серйозною допомогою», але особливі зміни на фронті це навряд спровокує, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Тому особливих змін на фронті навряд чи він додасть. Так, безумовно, це серйозна допомога. Це нарощення спроможностей нашої тактичної авіації. Але з тим радаром (РЛС) і озброєнням, що працює разом з тим радаром, залишилося таким, як є. Щоб нам здобувати перевагу в повітрі, щоб завдавати ударів по наземних цілях, для цього потрібен багатоцільовий сучасний літак», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, радянські винищувачі, які можливо нададуть Україні, зазнавали «певної модернізації».

«Польщі та Словаччині проводилися певні модифікації, модернізації, щоб мати які сумісність з кранами НАТО. це може бути певне бортове обладнання – на кшталт GPS-навігація, можливо, система зв'язку, адаптована під НАТО. Цей літак залишається радянським літаком, яким би він не був», – додав Ігнат.

Напередодні в уряді Польщі заявили, що кілька країн готові надати Україні винищувачі МІГ-29. Проте речник польського уряду Пьотр Мюллерне уточнив, про які саме країни йдеться.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 14 березня заявив, що Польща може надати Україні свої винищувачі МІГ протягом 4-6 тижнів.