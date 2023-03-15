Politico: група сенаторів з обох партій закликає Пентагон надати Україні літаки F-16

Група з восьми сенаторів від обох партій тисне на Міністерство оборони США щодо відправлення літаків F-16 Україні, стверджуючи, що сучасні винищувачі «можуть змінити правила гри на полі бою», повідомляє Politico. Видання посилається на листа, якого сенатори надіслали міністрові оборони США Ллойду Остіну.

Сенатори закликали Пентагон надати інформацію про те, що потрібно, щоб відправити літаки F-16 в Україну.

«Після розмови з американськими, українськими й іноземними лідерами, які працюють на підтримку України, на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, ми вважаємо, що Сполученим Штатам необхідно ретельно поглянути на надання Україні літаків F-16», – написали сенатори.

Вони попросили Остіна надати їм до кінця тижня оцінки низки факторів, необхідних для успішної передачі F-16 Україні.

Серед запитань сенаторів до Пентагону – такі: наскільки високо українські посадовці ставлять винищувачі, коли надсилають запити на озброєння, і які F-16 можна надати у разі схвалення – щойно виготовлені чи з наявних запасів. Вони також запитали про оцінку військових щодо впливу F-16 на конфлікт і як швидко українських пілотів можна буде навчити користуватися літаками.

Група також привітала повідомлення про те, що двоє українських пілотів прибули до США для оцінки навичок. Сенатори назвали це «критично важливим кроком в оцінці» їхньої готовності літати на F-16.

Написання листа було організоване сенатором-демократом Марком Келлі (штат Аризона). За даними Politico, також його підписали демократи Теммі Дакворт з Іллінойсу, Тім Кейн із Вірджинії, Мартін Гайнрік із Нью-Мексико і Джекі Розен із Невади, а також республіканці Ліза Мурковські з Аляски, Томмі Тубервіль з Алабами і Тед Бадд із Північної Кароліни.

8 березня президент Польщі Анджей Дуда в інтервʼю CNN заявив, що навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16 є «необхідним». Польський лідер висловив переконання, що українські збройні сили прагнуть відповідати стандартам НАТО і тому захочуть використовувати винищувачі F-16.

За день до цього CNN із посиланням на неназваних високопосадовців повідомив, що Національна гвардія в американському штаті Аризона проводить оцінку українських пілотів для можливого навчання на винищувачах F-16.

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Водночас у Білому домі наголосили, що Вашингтон не змінював свого рішення не надавати Україні винищувачі F-16.

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Президент США Джо Байден в інтерв’ю ABC News, показаному 24 лютого, заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському зараз не потрібні винищувачі F-16.

Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.