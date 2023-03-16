Найближчими днями Україна отримає перші 4 з 10 винищувачів – президент Польщі

Президент Польщі каже, що його країна планує передати Україні десяток винищувачів МіГ-29, повідомляє АР.

Таким чином, Польща стане першою країною-членом НАТО, яка виконає запит України щодо військових літаків.

16 березня президент Анджей Дуда заявив, що найближчими днями Польща передасть чотири військові літаки радянського виробництва, а решта потребують перевірки та будуть доставлені пізніше.

Дуда не сказав, чи інші країни зроблять такий же крок, хоча Словаччина заявила, що надішле свої зняті з ужитку МіГи в Україну.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 14 березня заявив, що Польща може надати Україні свої винищувачі МІГ протягом 4-6 тижнів.

Також в уряді Польщі стверджують, що кілька країн готові надати Україні винищувачі МІГ-29. Проте речник польського уряду Пьотр Мюллерне уточнив, про які саме країни йдеться.