Блінкен оцінив рішення Польщі про надання Україні винищувачів

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що бажання країн надавати Україні військову допомогу є «суверенними рішеннями». Цей коментар з’явився після того, як Польща оголосила 16 березня, що найближчими днями надішле в Україну чотири своїх винищувачі МіГ-29.

«Що ж до рішення Польщі надати Україні літаки, це суверенні рішення для країн щодо того, що вони нададуть Україні для захисту від російської агресії. Звичайно, ми тісно співпрацюємо з десятками країн у цих питаннях, але різні країни роблять різні речі у відповідь на те, що вони мають і якими є передбачувані потреби (України)», – сказав Блінкен на пресконференції в Нігері.

Блінкен не вказав, чи рішення Польщі змінить позицію адміністрації президента США Джо Байдена щодо надання Україні винищувачів F-16.

Держсекретар додав, що було б помилкою зосереджуватися на одній системі озброєння в будь-який момент часу. Він говорив і про інші ресурси, які потрібні Україні, включно з протиповітряною обороною, артилерією, боєприпасами та бронетехнікою.

«Ви знаєте, міністр Остін очолив дуже успішний процес об’єднання десятків країн, щоб допомогти знайти та координувати цю допомогу», – наголосив Блінкен.

Напередодні в уряді Польщі заявили, що кілька країн готові надати Україні винищувачі МІГ-29. Проте речник польського уряду Пьотр Мюллерне уточнив, про які саме країни йдеться.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 14 березня заявив, що Польща може надати Україні свої винищувачі МІГ протягом 4-6 тижнів.