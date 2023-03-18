Словаччина підписала угоду з Україною про передачу МіГ-29

Виконувач обов’язків міністра оборони Словаччини Ярослав Надь підписав угоду з Україною про передачу Києву 13 винищувачів радянського виробництва МіГ-29 та двох комплексів протиповітряної оборони «Куб».

Надь зазначив, що завдяки словацькій техніці Україна зможе захистити якнайбільше людських життів.

Міноборони Словаччини також наголосило, що безкоштовна передача Києву військової техніки відповідає зовнішньополітичним інтересам Братислави та загальним принципам міжнародного права.

Про те, що словацький уряд схвалив передачу МіГ-29 Україні, стало відомо 17 березня. Ймовірно, йдеться про десять винищувачів, які до вересня минулого року перебували на озброєнні у Словаччині і три – зняті з озброєння, їх використають на запчастини.

За словами Надя, винищувачі оцінюються у 400 мільярдів доларів. Як компенсацію за винищувачі та частину ракетного комплексу Братислава отримає 900 мільярдів євро від Європейського фонду миру та сучасні американські технології на 700 мільйонів доларів.

Про відправку чотирьох МіГ-29 Україні також заявила раніше Польща.

Україна просить бойові літаки у партнерів практично від початку широкомасштабного російського вторгнення.

Польща та Словаччина тривалий час заявляли про можливість таких поставок, але не оголошували про них офіційно, очікуючи на узгодження ініціативи із західними союзниками.

Вашингтон заявляє, що постачання винищувачів – компетенція влади тієї чи іншої країни. Самі США не заявляли про намір у найближчому майбутньому надати Україні свої бойові літаки, зокрема, F-16.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наміри Словаччини та Польщі поставити Україні винищувачі «нагадають спроби утилізації старої непотрібної техніки». За його словами, літаки «підлягають знищенню», а їхня передача Києву не змінить перебігу бойових дій.