Росія не готується до миру, Захід має бути готовим до тривалої військової підтримки України – Столтенберґ

Росія не має найближчих планів щодо встановлення миру в Україні, тому Захід повинен підготуватися, щоб надавати Києву військову допомогу протягом тривалого часу, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю Guardian.



За його словами, російський президент Володимир Путін веде «війну на виснаження».

«Президент Путін не планує миру, він планує нову війну», – продовжив Столтенберг, додавши, що Росія нарощує виробництво військової промисловості та «звертається до авторитарних режимів, таких як Іран чи Північна Корея та інших, щоб спробувати отримати більше зброї».



У результаті США, Великобританія, Франція, Німеччина та інші західні держави повинні були бути готовими підтримувати Україну зброєю, боєприпасами та запасними частинами протягом тривалого часу. «Потреба буде і надалі, тому що це війна на виснаження; мова йде про промислову спроможність надавати підтримку», – сказав генеральний секретар НАТО.



Зараз бойові дії настільки інтенсивні, що Україна використовує артилерійські снаряди – від 4000 до 7000 на день проти 20 000 у Росії – перевершує західне виробництво.



«Поточний рівень витрат на боєприпаси є вищим, ніж поточний рівень виробництва», – сказав Столтенберг, хоча нові контракти означають, що ситуація змінюється.



Столтенберґ хоче, щоб члени НАТО погодилися витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП на наступному саміті альянсу у Вільнюсі.

Голова дипломатії ЄС 20 березня повідомив про рішення блоку надати Україні один мільйон боєприпасів.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що країни НАТО збільшують виробництво 155-мм артилерійських снарядів.