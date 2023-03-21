Вибухи на складах боєприпасів у Болгарії: знищені докази, російські агенти та війна Росії проти Україні

Борис Мітов, Микола Лавчієв

Численні пожежі та вибухи на об'єктах болгарської військової промисловості розпочалися понад десять років тому і їхня кількість помітно зросла після російської окупації Криму у 2014 році, що була першою фазою війни Росії проти України. При цьому, понад три роки слідство вважало, зокрема, що болгарський постачальник зброї отруївся салатом із руколою. Чому болгарські слідчі та прокурори затягують слідство, хоча доказів стає дедалі більше?

Про це розслідування Болгарської служби Радіо Свобода.



Увечері 21 березня 2015 року на території найбільшого в Болгарії державного військового заводу – Вазовський машинубудівний завод (ВМЗ) – лунали вибухи і палало, як на полі бою.

Пожежа знищила склади зброї та боєприпасів, налякавши жителів курортного Сопота та інших міст біля підніжжя Балканських гір у центральній частині Болгарії.

Мер найближчого міста Карлово Еміль Кабаїванов каже, що стовп диму піднімався на 200 метрів: «У повітрі було видно вибухи».

Менше ніж за місяць, 14 квітня, на заводі ВМЗ знову сталася пожежа та пролунали вибухи.

Через два тижні болгарський постачальник зброї Еміліан Гебрев впав у кому в результаті отруєння, яке слідчі пояснюють вживанням неякісного салату і, за словами Гебрева, «іншою нісенітницею».

Ці три події стали частиною масштабної атаки на болгарську військову промисловість. Вибухи і пожежі на складах зброї у Болгарії з незрозумілих причин розпочалися понад десять років тому. А перед окупацією Росії Криму у 2014 році, що було першою гібридної війни проти України, вибухи на болгарських складах помітно почастішали.

«Чи причетна до цього Росія чи ні, я не можу сказати, – каже колишній мер Сопота Васелін Лічов, – але таке припущення є абсолютно можливим».

Починаючи з 2014 року, подібні інциденти – часом із жертвами – регулярно відбувалися на тлі того, що Болгарія та її союзники по НАТО постачали боєприпаси та інше військове обладнання Україні.

За рік повномасштабного російського вторгнення обсяг постачання різко зріс. За деякими даними, боєприпаси зі складів ВМЗ призначалися Україні через посередників, таких як Польща чи Чехія.

Тривале і неефективне розслідування породило підозру, що болгарська влада не хоче повною мірою вивчати ймовірний російський слід у цій справі.

У деяких випадках навіть явні вказівки на причетність російських сил, а також дані іноземних спецслужб не змінили позиції болгарських чиновників, після чого болгарська опозиція звинуватила їх у замітанні слідів, що може підірвати структуру безпеки країни та Заходу загалом у той самий момент, коли Європа потребує її особливо гостро.

«Я дуже стурбований, – зазначив у розмові з Радіо Свобода колишній депутат парламенту Болгарії Мартин Димитров, наголошуючи, що йдеться про національну безпеку. – Якщо ми пускаємо в країну людей, які здійснюють теракти без жодних наслідків з боку нашої держави, вони продовжуватимуть доти, доки ми не вдамося до дій у відповідь і не почнемо себе захищати».

Зброя для України та таємниче отруєння

Димитрів разом із колишнім міністром оборони Велізаром Шаламановим запропонували створити парламентську комісію, щоб проконтролювати розслідування вибухів, проведене генеральною прокуратурою, та можливе замовчування фактів болгарськими спецслужбами.

«Якщо наша вразливість викликана тим, що хтось недостатньо чесний і через свою слабкість нехтує інтересами Болгарії в ім'я інтересів інших держав, то слід очікувати подібних провокацій і в майбутньому», – заявив Димитров.

Мартин Димитров критикує болгарські слідчі органи, стверджуючи, що не намагаються знайти винуватців цих вибухів та інших терактів.

Постачальник зброї Еміліан Гебрев впав у кому 28 квітня 2015 року після контакту з невідомою фосфорорганічною речовиною, яка, ймовірно, була нанесена на ручку дверей його автомобіля російським агентом, як у результаті встановила прокуратура.

Понад три роки слідство стояло на місці і стверджувало, що Гебрев отруївся пестицидом із салату з руколою.

Лише після того, як британські слідчі пов'язали випадок Гебрева з одним із підозрюваних у отруєнні Сергія Скрипаля, яке здійснили в Солсбері співробітники російського ГРУ за допомогою речовини типу «Новичок», болгарській прокуратурі довелося визнати, що у разі Гебрева йдеться про щось серйозніше, ніж харчове отруєння.

У 2020 році болгарська влада заочно висунула звинувачення трьом росіянам у зв'язку з замахом на Гебрева: Денису Сергєєву (він же Сергій Федоров), Єгору Гордієнку (він же Георгій Горшков) та Сергію Лютенко (він же Сергій Павлов) .

. Британська поліція заявляє, що має доказ причетності Сергєєва до отруєння Скрипаля, в якому також підозрюються співробітники ГРУ Росії Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін.

«Під тиском зовнішніх факторів їм довелося розпочати розслідування, хоча вони дуже цього не хотіли», – вважає Гебрев.

У липні 2022 року, тобто через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у місті Карнобат на сході Болгарії сталася пожежа на складі зброї, що належить одній з компаній Гебрева – «Емко».

Гебрев публічно заявляв, що він «на 100 відсотків упевнений» у причетності російських спецслужб до пожежі в Карнобаті, проте пізніше він визнав у розмові з Радіо Свобода, що прямих доказів цьому немає. Досі достеменно невідомо, чи призначалися боєприпаси з цього складу для України.

За оцінкою колишнього прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова, на першому етапі російського масштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, його країна поставила українським силам оборони третину всіх необхідних їм боєприпасів.

Гебрев високої думки про болгарський військово-промисловий комплекс, який став великим виробником боєприпасів для зброї радянського зразка, що широко використовується українськими військовими для оборони України від російської агресії.

Болгарська [військова] промисловість довела свою значущість

«Болгарська [військова] промисловість останніми роками і зараз, з початком цієї шаленої війни, довела свою значущість, – каже Гебрев. – Скільки країн із колишніх радянських республік та учасників Варшавського договору можуть похвалитися тим, що зберегли свою військову промисловість? Одиниці».

Гебрев і досі вважає, що болгарська влада намагається «замести російські сліди».

«Досі деякі співробітники Агентства національної безпеки кажуть, що отруєння не було, терактів не було, нічого не сталося, – обурюється Гебрев. – Навіть генеральний прокурор говорить про руколу та іншу нісенітницю».

Вимушене визнання

Болгарські слідчі органи або залишили нерозкритими, або назвали нещасним випадком майже всі пожежі та вибухи на складах боєприпасів.

Проте через шість років після інциденту на ВМЗ ті самі чиновники були змушені переглянути свої оцінки.

У 2021 році, після того, як британське слідство і засноване на відкритих джерелах розслідування Bellingcat ідентифікували групу агентів ГРУ, пов'язаних з отруєнням у Солсбері, чеський уряд звинуватив Росію у «державному тероризмі» у зв'язку з вибухом на складі боєприпасів у боєприпасах.

Двоє російських агентів, підозрюваних чеськими слідчими у зв'язку з вибухом у Врбетиці, – Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга – це ті ж підозрювані в отруєнні Скрипаля нарівні з Сергієм Федотовим, якого звинувачують у отруєнні Гебрева.

Частина боєприпасів, знищених у Врбетиці, належала Гебреву, і, судячи з калібру, призначалася не для Чехії, а для України, хоча сам Гебрев це заперечує.

Дані про переміщення та інші документи підтверджують, що згадані агенти ГРУ відвідували Болгарію. Ці знахідки змусили болгарські слідчі органи повернутися до розслідування отруєння Гебрева та пожеж на ВМЗ.

Метою причетних громадян Росії було зірвати постачання спецпродукції» до України та Грузії

Через кілька днів генеральна прокуратура Болгарії оголосила, що шість підозрюваних російських агентів перебували в Болгарії напередодні отруєння Гебрева, пожеж на ВМЗ і ще на двох військових складах, зокрема і на складі, що належить Гебреву, біля села Ловнідол.

Представниця прокуратури Сійка Мільовазазначила, що «значна кількість боєприпасів та вибухових речовин», знищених у листопаді 2011 року в Ловнідолі, призначалася для міністерства оборони Грузії. Мільова заявила, що «метою причетних громадян Росії було зірвати постачання спецпродукції» до України та Грузії, де російські війська сконцентровані у Південній Осетії та Абхазії, незалежність яких Москва визнала після п'ятиденної війни проти Грузії 2008 року.

Російська влада заперечує будь-яку причетність до інцидентів у Болгарії та Чехії

На прес-конференції у квітні 2021 року болгарська прокуратура заявила, що фізичні докази, які стосуються вибухів на заводі ВМЗ, як виявилося, були знищені пожежею у міністерстві внутрішніх справ у Софії у 2015 році.

У перших репортажах із місця подій говорилося, що причиною пожежі в будівлі, яка раніше належала Інституту спеціальних технологій, могло нібито стати коротке замикання. Однак тепер прокуратура говорить про навмисний підпал.

В експертному висновку, на який посилається прокуратура, сказано, що «займання сталося не внаслідок самозаймання».

За кілька днів до 31 травня 2015 року, коли пожежа знищила всі докази, два агенти ГРУ, яких згодом звинуватили в отруєнні Гебрева, залишили Болгарію, йдеться у розслідуванні Bellingcat.

Двоє агентів Гордієнко (він же Горшков) і Сергєєв (він же Федотов) виїхали з Болгарії до Сербії 29 травня 2015 року і того ж дня вилетіли з Бєлграда до Москви. Розслідування Bellingcat повідомило про це за кілька місяців до того, як болгарська прокуратура заявила про причетність російських спецслужб до пожеж на військових складах.

Після цієї прес-конференції генеральна прокуратура не робила публічних заяв про хід слідства.

«Вони не хочуть дізнатися правду»

Один із вибухів на військовому складі, який прокуратура Болгарії не пов'язує з російськими спецслужбами, стався понад десять років тому у місті Стралджа на сході країни.

Матко Караколєв не може забути, що сталося на складі компанії «Барета Трейдінг» 5 червня 2012 року.

Тоді внаслідок пожежі та вибухів загинули троє людей, у тому числі й колега Каракольова, якого він знав із дитинства.

«Хоч би скільки разів я обходив склад, я не міг витягнути мого друга з-під завалів, – каже Караколєв Радіо Свобода. – Його розірвало на шматки»

Сила вибухів була такою, що місцеві жителі вирішили, що це землетрус. Із сусідніх сіл було евакуйовано понад шістсот людей.

Атанас Балакчієв, який перебував на базі відпочинку «Фіолетова хатина» по сусідству, каже, що таке неможливо забути: «Чесно сказати, я подумав, що почалася атомна війна. Я вискочив із дому подивитися в ту строну. Я побачив гриб, як після вибуху атомної бомби. Він піднімався все вище та вище».

Спочатку слідство заявило, що вибух стався через необережні дії робітників під час демонтажу бойової головки ракети «Двіна». Власника «Барета Трейдіг» Десислава Делєва звинуватили у злочинній недбалості, але суд його виправдав.

Прокуратура висунула нові звинувачення, але й зараз, через десять років, вироку у справі немає.

Делєв звинувачує прокуратуру в тому, що вона навіть не розглядала можливість диверсії. У день вибуху, за словами Делєва, на склад приїжджали ремонтники, щоб полагодити непрацюючу камеру спостереження.

«Вони не хочуть дізнатися правди. Їм треба когось призначити винним, а чи він винний насправді, значення не має»

Згідно з експертною доповіддю про події в Стралджі, що є у розпорядженні Радіо Свобода, на складі були боєприпаси, що належали компанії «Сейдж Консалтантс», яка зараз перебуває під російськими санкціями.

Делєв каже, що ці боєприпаси призначалися для Грузії. Це узгоджується із даними болгарського розслідувального проєкту BIRD, який опублікував дозволи на експорт зброї до Грузії, видані компанії «Сейдж». Одне з них підписане за два місяці до вибухів, які знищили склад.

«Той факт, що зараз ця компанія потрапила під російські санкції, показує, що за цим стоїть серйозний мотив, – вважає Делєв. – Тому є багато непрямих доказів»

В експертному висновку, що є у розпорядженні Радіо Свобода, йдеться про те, що на всіх п'яти складах компанії «Сейдж» мало місце «вибухове горіння». Проте захисні земляні вали довкола кожного зі складів не пошкоджені.

На думку Делєва, це доводить, що пожежа мала більше одного джерела: «В принципі, ці бази побудовані так, щоб не допускати детонуючого ефекту між складами.

«Щоб це сталося, треба зруйнувати спеціально зведені земляні вали довкола кожного складу. В даному випадку вали на місці, вони не горіли, а всі склади при цьому підірвані. За елементарною логікою, можна зробити висновок, що було зовнішнє втручання, яке призвело до руйнувань»

Звинувачення у затягуванні слідства

Заклики політика Мартина Димитрова та колишнього міністра оборони Болгарії Велізара Шаламанова створити парламентську комісію у зв'язку із можливим замовчуванням фактів спецслужбами – поки ні до чого не призвели.

Проте й інші болгарські офіційні особи звернули увагу на те, що влада роками нічого не говорить про хід слідства, а саме воно недостатньо прозоре.

На адресу генерального прокурора Івана Гешева та його попередника Сотіра Цацарова зазвучали звинувачення у створенні перешкод розслідуванню російського сліду у можливих терактах.

Це один із доказів того, що прокуратура та виконавча влада за [колишнього прем'єр-міністра] Бойка Борисова не хочуть розкривати правду

«Прокуратура робить все, що можна, щоб замістити сліди та ускладнити розслідування», – заявив у бесіді з Радіо Свобода колишній міністр оборони Болгарії Бойко Ноєв.

Ноєв зазначив, що у Британії сотні людей розслідують отруєння Сергій Скрипаля, у Болгарії ж отруєнням Гебрева займається один чи два слідчі.

«Це один із доказів того, що прокуратура та виконавча влада за [колишнього прем'єр-міністра] Бойка Борисова не хочуть розкривати правду. – вважає Ноєв. – Тому є багато причин, у тому числі той вплив, який має Росія на [болгарські] спецслужби та прокуратуру»

Ноєв також вказує на укладену в 2017 році за Цацарова угоду про співпрацю між прокуратурами Росії та Болгарії.

«Це свідчення того, що вплив Росії на нашу владу та прокуратуру зокрема – безсумнівно є»

А Гебрев звинувачує болгарську владу в тому, що вони неодноразово відмовлялися від співпраці з іншими державами, коли йшлося про російських агентів ГРУ, які, ймовірно, стояли за його отруєнням.

Що ж наразі?

Болгарське суспільство розколоте щодо членства в НАТО.

Болгарія вважається однією із найбільш проросійських країн у ЄС через свої тісні історичні, культурні та ділові зв'язки з Росією.

За даними соціологічних опитувань, більшість населення хоче, щоб лідери країни зберігали нейтралітет щодо російсько-української війни.

У травні 2022 року ультраправа проросійська партія «Відродження» зняла український прапор із будівлі мерії у Софії та провела кілька мітингів на підтримку російського вторгнення в Україну.

Зараз Болгарія готується до п'ятих парламентських виборів за два роки. На тлі такої політичної нестабільності проросійські партії збільшили свою присутність у парламенті після голосування у жовтні 2022 року.

Колишній міністр оборони Велізар Шаламанов вважає, що серед лідерів країни є ті, чиї інтереси більшою мірою пов'язані з підтримкою Росії і президента Путіна, ніж з інтересами Болгарії.

Ноєв і журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat прямо звинувачують генеральну прокуратуру Болгарії у перешкоджанні правосуддю. Грозєв багато писав про діяльність ГРУ. Російське міністерство внутрішніх справ навіть оголосило його у розшук.

У січні 2023 року Грозєв виступав на парламентських слуханнях у Софії і заявляв, що влада країни приховує свідчення того, що за вибухами на болгарських військових складах стоять російські спецслужби.

Радіо Свобода надіслало запити щодо розслідування вибухів до Р ади міністрів Болгарії та Агентства національної безпеки країни, посилаючись на закони країни про свободу інформації. Обидва запити відхилили.

та країни, посилаючись на закони країни про свободу інформації. Обидва запити відхилили. У січні 2023 року генеральний прокурор Іван Гешев Болгарії відкинув звинувачення у замовчуванні результатів слідства та заявив, що прокуратура завжди співпрацювала з міжнародними партнерами.

«Щодо вибухів, можу сказати, що ми тісно спілкуємося із нашими чеськими колегами, – зазначав Гешев в інтерв'ю Радіо Свобода після парламентських слухань у січні. – Я говорив телефоном із колишнім генеральним прокурором Чехії. Повірте, всю інформацію, яка може бути корисною чеській та болгарській стороні, було надано».



Радіо Свобода запитало Гешева про перебіг розслідування серії вибухів на болгарських військових складах. Він уперше публічно заявив, що шістьом росіянам висунуто звинувачення, і зазначив, що вони «ймовірно пов'язані з російськими спецслужбами. Вони оголошені у розшук».