Арахамія про вибухи в Балаклії: були спроби фальсифікувати результати слідства

Під час розслідування вибухів на складах боєприпасів у Балаклії Харківської області були спроби фальсифікацій, заявив лідер фракції партії «Слуга народу», голова тимчасової слідчої комісії з розслідування вибухів на українських складах боєприпасів Давид Арахамія в ефірі телеканалу ICTV.

«Ми вважаємо, що були спроби фальсифікувати результати слідства. Тому ми вимагаємо від Генеральної прокуратури, щоб слідство було передане в центральний главк: із Харкова була забране до Києва, у головне управління СБУ», – сказав Арахамія.

Він повідомив, що спочатку для розслідування інциденту залучили експертів з Харківського інституту судових експертиз імені Бокаріуса, які заявляли, що інцидент спричинили вибухи зсередини.

«Потім якимось магічним чином все почалося змінюватися. З Києва начальство прилетіло, сказало, що це був безпілотник, тому що були якісь сигнали від Аероруху, що нібито на радарах був зафіксований рух якогось об’єкту», – сказав Арахамія.

Він додав, що розвідка не мала даних про моделі російських ударних безпілотників з відповідними розмірами.

«Потім ми знайшли тих експертів, яких залучили в перші ж дні з інституту Бокаріуса. Вони спочатку дуже-дуже не хотіли, бо боялися. Вони казали, що побоюються казати про те, що вони бачили, та їхні попередні висновки. Вони бачили воронки. На дні цих воронок знайшли вибухові речовини, які не могли бути в цих ящиках з боєприпасами», – зазначив депутат.

У березні 2017 року на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версії службового недбальства.