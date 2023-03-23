Лідери ЄС планують схвалити спільні закупівлі боєприпасів для України

Лідери Європейського союзу 23 березня мають схвалити план щодо відправлення Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців, щоб допомогти країні протистояти збройному вторгненню Росії.

Міністри закордонних справ і оборони ЄС схвалили план прискореної процедури закупівлі на початку цього тижня, а лідери 27 країн-членів блоку дадуть своє політичне схвалення на саміті в Брюсселі, повідомили кілька високопоставлених дипломатів ЄС, пише агентство AP.

Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення подякував лідерам за ініціативу.

22 березня стало відомо, що Іспанія приєднується до угоди Європейського союзу зі спільної закупівлі боєприпасів для України. Таким чином, кількість країн Євросоюзу, які долучилися до спільної ініціативи, збільшиться до 18. Також до неї приєдналася Норвегія.