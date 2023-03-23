Блінкен: можлива роль дипломатії в питанні кордонів України, але це «мають бути українські рішення»

Держсекретар США Ентоні Блінкен 23 березня заявив про можливу роль дипломатії у визначенні майбутніх кордонів України, водночас підтвердивши, що будь-які мирні рішення мають ухвалюватися Києвом. Про це пише агенція France-Presse.

Блінкен неодноразово заявляв, що війну потрібно закінчити дипломатичним шляхом, але відкидав переговори в найближчій перспективі, вважаючи, що Росія не ставиться до таких переговорів серйозно.

Виступаючи перед Конгресом, Блінкен погодився з тим, що українські війська можуть не відвоювати всю міжнародно визнану територію своєї країни.

«Гадаю, що в Україні є територія, за яку українці сповнені рішучості боротися на полі бою; можливо, є територія, щодо якої вони вирішать, що їм доведеться спробувати повернути її в інший спосіб», – сказав Блінкен.

Він відповідав на запитання представника Республіканської партії Кріса Стюарта. Політик запитав, чи підтримують Сполучені Штати президента Володимира Зеленського у прагненні повернути Крим, який був захоплений і анексований Москвою в 2014 році. «Мій великий страх – це не визнання (Києвом – ред.) того, що Крим відрізняється від Донбасу», – сказав Стюарт.

Блінкен наголосив, що «це мають бути українські рішення про те, яким вони хочуть бачити своє майбутнє і як це стосується суверенітету, територіальної цілісності та незалежності країни».

Сполучені Штати та їхні європейські союзники відмовилися визнати анексію Криму Москвою. Там Росія провела в 2014 році референдум, легітимність якого не визнав ані Київ, ані Захід.

Виступаючи на форумі в Давосі в січні 2023 року, Зеленський заявив, що Україна прагне повернути Крим, який він назвав «нашою землею». Москва відмовляється обговорювати питання Криму на будь-яких переговорах.