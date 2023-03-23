Розмова Зеленського із Сі «є в планах», цим займаються Офіс президента і МЗС – Подоляк

Можливий контакт президента Володимира Зеленського із китайським лідером Сі Цзіньпінем залишається в планах. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону 23 березня

Коментуючи останню зустріч Сі Цзіньпіна з президентом Росії Володимиром Путіним, він вказав на те, що вона не була сконцентрована на Україні.

«Не було суттєвої розмови між китайським лідером і російським президентом щодо України, щодо війни і щодо мирного плану... який запропонував Китай. Тобто вони так побіжно проговорили це питання, але не на конференції після зустрічі формальної й неформальної. І взагалі з точки зору коментарійності, вони не говорили про Україну», – заявив він.

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Крім того, на думку Подоляка, немає підстав вважати, що сторони обговорили військову допомогу Китаю Росії:

«Немає даних про те, що Китай і Росія обговорювали саме військову складову щодо можливості Китаю допомагати зброєю РФ. Це дуже важливо, тому що Китай таким чином опосередковано зафіксував, що ринки технологічні, фінансові, кредитні, збутові ринки Європи і США набагато важливіші, ніж сировинний ринок Росії».

Радник голови ОП також прокоментував підготовку до можливої розмови Сі та президента України Володимира Зеленського.

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«У планах (розмова – ред.) є. Організаційно й логістично займаються і Офіс президента, і МЗС, і пан Єрмак, і пан Кулеба опікуються цим… Ініціативно ми пропонуємо, тому що, крім президента Зеленського, сьогодні пояснити наслідки неправильної фіналізації війни практично немає кому, тому що президент достатньо чітко розставляє всі акценти й серед наших партнерів, і в тому числі серед нейтральних країн. Але є питання в тому, що Китай ще не знайшов свого нового політичного місця. Тобто: він хоче на себе брати питання врегулювання між Росією та Україною, чи все-таки він буде обережно стояти осторонь? Китай для себе, як я розумію, ще цього не з’ясував», – припустив він.

Сі Цзіньпін приїхав із державним візитом до Росії 20 березня, тоді пройшли його неформальні переговори з російським президентом Володимиром Путіним. 21 березня він провів офіційні зустрічі голови КНР із представниками влади Росії.