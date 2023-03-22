Кремль: Сі Цзіньпін і Путін обговорювали «китайський мирний план»

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін обговорювали «китайський мирний план» щодо України, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.



«Український мирний план не обговорювався. Був обмін думками щодо положень, що містяться в китайському мирному плані, президент Путін сам про це говорив. План Зеленського – це вже, скоріше, питання, яке стосується двосторонніх відносин між Китаєм та Україною», – сказав Пєсков, якого цитує російська агенція «Интерфакс».

За його словами, «мирний план» Зеленського сторони не обговорювали.

Сі Цзіньпін приїхав із державним візитом до Росії 20 березня, тоді пройшли його неформальні переговори з російським президентом Володимиром Путіним. 21 березня він провів офіційні зустрічі голови КНР із представниками влади Росії.

Візит Сі Цзіньпіна відбувається через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна за підозрою в скоєнні воєнних злочинів.

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Майже місяць тому, 24 лютого, МЗС Китаю представило план щодо врегулювання війни Росії з Україною. Той документ містить 12 пунктів, які, на думку Пекіна, сприятимуть завершенню бойових дій. «Мирний план» Китаю викликав скептицизм в Україні та на Заході.