США опинилися в «незручному становищі» через позицію Китаю – Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена побоюється, що низка країн світу може підтримати так званий «мирний план» Китаю щодо України, який самі Сполучені Штати вважають неприйнятним. У Вашингтоні тривають обговорення того, якої стратегії дотримуватись. Про це пише Bloomberg із посиланням на низку експертів і джерела в американській адміністрації, які зазначають, що Вашингтон у зв’язку з цим опинився в «незручному становищі».

У Кремлі раніше заявили, що китайські пропозиції обговорювалися під час недавнього візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до Москви. Володимир Путін сказав, що Росія згодна з багатьма китайськими ідеями.

Як зазначає Bloomberg, раніше офіційні особи США публічно висловили глибокий скептицизм щодо китайських пропозицій, заявивши, що вони, по суті, закріплюють територіальні загарбання Росії в Україні.

Хоча в китайській ініціативі з 12 пунктів і йдеться про повагу до територіальної цілісності всіх країн, там сказано про необхідність переговорів і припинення вогню – без заклику до виведення російських військ з України. У пропозиціях Китаю міститься і заклик до зняття з Росії санкцій.

Один із співрозмовників Bloomberg назвав становище США незручним, оскільки, в принципі відкидаючи китайську ініціативу, Вашингтон водночас не може її повністю ігнорувати. Це дало б можливість Пекіну заявити іншим країнам, які зазнають «втоми» від війни, що США – проти мирного врегулювання в принципі. Тепер у Вашингтоні розмірковують про те, як, не відмовляючись від своєї позиції стосовно війни в Україні, водночас не віддати ініціативи Китаю.

Сполучені Штати наполягають на тому, що припинення вогню в Україні за збереження статусу-кво є неприйнятним, і називають умовою перемир’я виведення російських військ. При цьому США наголошують, що остаточне рішення про можливі переговори з Москвою – за Києвом. Влада України, прямо не відкидаючи китайських пропозицій, дала зрозуміти, що не згодна з ними, принаймні на нинішньому етапі війни.