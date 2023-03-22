Сі завершив візит у Москву. Блінкен заявив, що підтримка Китаєм Росії суперечить інтересам США

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив американським законодавцям, що дипломатична і політична підтримка Китаєм Росії суперечить інтересам Вашингтона.

22 березня Блінкен відповідав на запитання в Комітеті з міжнародних відносин Сенату в той час, коли президент Китаю Сі Цзіньпін залишив Росію, завершивши триденний візит, під час якого він і президент Росії Володимир Путін підписали низку документів про «стратегічну співпрацю».

«Я думаю, що їхня дипломатична підтримка, їхня політична підтримка і певною мірою матеріальна підтримка Росії, безумовно, суперечить нашим інтересам у припиненні цієї війни», – сказав Блінкен.

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За словами держсекретаря, Китай перетне «червону лінію», якщо надасть істотну військову підтримку Росії. 22 березня він заявив законодавцям, що Китай поки не надав Росії військової допомоги, незважаючи на посилення дипломатичної підтримки.

«На сьогодні ми не бачили, щоб вони перетнули цю межу», – сказав Блінкен у відповідь на запитання в комітеті Сенату про те, чи надає Китай «летальну допомогу» Росії.

Як заявив Блінкен, Китай попередили про серйозні проблеми не лише з боку США, а й із боку інших союзників України, якщо він надасть Росії суттєву військову допомогу.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 21 березня відкинув посередницькі зусилля Сі, заявивши, що Китай не має безсторонньої позиції щодо війни.

Кірбі також сказав журналістам у Білому домі, що ніщо з результатів зустрічі Сі та Путіна не свідчить про те, що війна скоро закінчиться.

Речник додав, що під час зустрічі було ясно видно, що Путін сподівається отримати летальну зброю від Китаю.

«Ви можете побачити в тому, що робить пан Путін…, що він має труднощі з ресурсами» і намагається їх подолати, сказав Кірбі.

Візит Сі був його першим візитом до Росії за чотири роки і відбувся на тлі поглиблення міжнародної ізоляції Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Путін назвав переговори в Кремлі «успішними і конструктивними», а Сі сказав, що одна з угод, підписаних двома авторитарними лідерами, переносить зв’язки країн в «нову еру» співпраці.

Стосовно війни Росії проти України Сі сказав, що Пекін підтримує дипломатичне вирішення конфлікту і дотримується «нейтральної позиції».

Країни Заходу раніше розкритикували китайський мирний план – документ із 12 пунктів, який закликає до деескалації й остаточного припинення вогню в Україні – через те, що цей документ повторює тези Росії.