У Кремлі прокоментували загрозу арешту Путіна у Вірменії. Там визнали конституційним Римський статут МКС

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував загрозу арешту російського лідера у Вірменії після того, як стало відомо, що Єреван незабаром може ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, який нещодавно видав ордер на арешт голови Кремля.

Видання «Подъем» поцікавилося у Пєскова, чи Єреван роз’яснив свою позицію з цього приводу.

«Поки ні. Обговорюватимемо це з нашими партнерами», – сказав речник Путіна.

Раніше стало відомо, що Конституційний суд Вірменії визнав Римський статут таким, що відповідає конституції країни.

Розраховуючи використати це у своєму протистоянні з Азербайджаном, влада Вірменії наприкінці минулого року звернулася до Конституційного суду з приводу затвердження Римського статуту Міжнародного кримінального суду, підписаного 1998 року, але ще не ратифікованого.

У 2004 році Конституційний суд Вірменії вже висловлював свою думку щодо документа, визнавши його неконституційним, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода. Проте уряд Вірменії вирішив знову звернутися до суду, оскільки після 2004 року в конституцію Вірменії двічі вносили зміни.

Рішення Конституційного суду Вірменії відкриває шлях до ратифікації в країні Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Ратифікація Римського статуту також передбачатиме певні зобов’язання Вірменії, у тому числі щодо затримання на своїй території Володимира Путіна, а також дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової, стосовно яких Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт за звинуваченням у воєнному злочині.

Путіна і Львову-Бєлову звинувачують в організації викрадення та вивезення українських дітей на російську територію.