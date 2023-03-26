ISW: Путін, ймовірно, хотів розмістити ядерну зброю в Білорусі ще до вторгнення в Україну

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, мав розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до початку повномасштабної війни проти України, йдеться у звіті ISW.

Однак згодом, на думку аналітиків, Путін вирішив поєднати розміщення ядерної зброї в Білорусі з початком нової інформаційної кампанії із залякування України та країн ЄС.

«Раніше Олександр Лукашенко запропонував Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі ще 30 листопада 2021 року, а у лютому 2022 року Білорусь скасувала конституційний пункт, що закріплює нейтральний статус Білорусі», – уточнили в ISW.

У січні та лютому 2022 року експерти прогнозували, що «Путін може спробувати розмістити тактичну або стратегічну ядерну зброю в Білорусі в рамках ширших зусиль щодо поглиблення російського контролю над Мінськом».

«Путін, ймовірно, утримався від розгортання зброї в Білорусі на початку вторгнення 2022 року, щоб зберегти можливість розмістити її в рамках майбутньої російської інформаційної операції з маніпулювання Заходом», – підсумували аналітики.

Зазначимо, 25 березня Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі.

За словами Путіна, білоруський керівник Олександр Лукашенко уже довгий час просив його розмістити таку зброю в країні. Як заявив російський президент, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї. Крім того, Білорусі передано ракетний комплекс «Іскандер», який може використовувати цю зброю, та літаки, які можуть нести ядерні ракети.

Як випливає зі слів Путіна, рішення розмістити ядерну зброю в Білорусі остаточно ухвалене після того, як Велика Британія заявила про намір надати Україні снаряди зі збідненим ураном. Такі снаряди не належать до ядерної зброї. Проте Москва вкрай різко відреагувала на наміри Британії, звинувативши Лондон у ядерній ескалації і пообіцявши заходи у відповідь.