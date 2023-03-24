Боррель: партнерство Китаю і Росії має межі

Партнерство Китаю з Росією має межі, незважаючи на риторику про протилежне, і Європа повинна вітати будь-які спроби Пекіна дистанціюватися від російської війни в Україні, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Зауваження Борреля пролунали після саміту між президентом Росії Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, які оголосили про «безмежне» партнерство в лютому 2022 року, всього за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Боррель сказав, що, хоча Китай налагодив тісні економічні й дипломатичні зв’язки з Росією, він не створив військового альянсу і не постачав зброю, щоб допомогти Росії у війні проти України.

Візит Сі був його першим візитом до Росії за чотири роки і відбувся на тлі поглиблення міжнародної ізоляції Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Путін назвав переговори в Кремлі «успішними і конструктивними», а Сі сказав, що одна з угод, підписаних двома авторитарними лідерами, переносить зв’язки країн в «нову еру» співпраці.

Стосовно війни Росії проти України Сі сказав, що Пекін підтримує дипломатичне вирішення конфлікту і дотримується «нейтральної позиції».

Країни Заходу раніше розкритикували китайський мирний план – документ із 12 пунктів, який закликає до деескалації й остаточного припинення вогню в Україні – через те, що цей документ повторює тези Росії.

Як заявив американський Інститут вивчення війни (ISW), президенту Росії Володимиру Путіну під час візиту до Москви лідера КНР Сі Цзіньпіна не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство із Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався.