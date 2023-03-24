Росія заявляє про зростання виробництва стратегічних бомбардувальників

Казанський авіабудівний завод збільшив виробництво модернізованої версії стратегічних бомбардувальників Ту-160М, йдеться в оприлюдненій 24 березня заяві російської державної промислової корпорації «Ростех».

«Завод виготовляє модернізовані стратегічні ракетоносці Ту-160М. Рішення про відновлення їх виробництва ухвалив президент Росії. Оновлені літаки мають значно розширені бойові можливості, значний потенціал. Подальший розвиток платформи дозволить використовувати її для нових видів озброєнь, у тому числі перспективних», – ідеться у повідомленні.

Дотепер Росія значною мірою покладалася на імпорт західних компонентів для своєї військової промисловості, і їй тепер через санкції важко виробляти сучасні ракети великої дальності, а також інше обладнання, щоб продовжувати війну в Україні. Москва також змушена використовувати старішу та навіть раніше списану броньовану техніку та танки.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін оголосив про масштабні зусилля з нарощування потужностей для виробництва більшої кількості зброї для так званої «спеціальної воєнної операції» в Україні. Путін заявив, що збільшення виробництва «додаткового обсягу» зброї «терміново необхідне».