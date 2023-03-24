У КМВА заявляють про реальну загрозу російського масованого удару

У Київській міській військовій адміністрації заявляють про реальну загрозу комплексного масованого удару з боку військ РФ і закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.



«Системний аналіз повітряних атак на Київ та Україну в цілому за останній період чітко сигналізує – ворог не відмовився від своєї тактики ракетно-бомбового геноциду мирних українських міст. Тільки за останній тиждень агресор завдав удари: на Донеччині – по пункту незламності, лікарні, школі; на Херсонщині – по музею, житловому будинку; на Київщині – по освітньому закладу; на Запоріжжі – по житловому будинку. Це лише частина повітряних ударів. І їх завдали виключно по цивільних об’єктах. Країна-терорист, ймовірно, буде продовжувати повітряні напади із застосуванням широкого спектру ракетного озброєння», – сказав начальник КМВА, якого цитує пресслужба адміністрації в телеграмі.

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Він зауважує, що Росія регулярно намагається виявити систему протиповітряної оборони України – розвідувальні БПЛА та літаки-розвідники типу Су-24МР системно працюють вздовж північних кордонів.



«Ми бачимо, що на аеродромах РФ зосереджені стратегічні бомбардувальники типу Ту-95МС, Ту-160, дальні бомбардувальники Ту-22М3 перебувають в готовності до застосування. В Чорному морі серед кораблів і суден на бойовому чергуванні перебувають 4 носія крилатих ракет, в тому числі один підводний човен. Загальний залп яких складає до 24 крилатих ракет типу «Калібр». Тож загроза чергового комплексного масованого ракетного удару реальна», – наголосив Сергій Попко.

Цього тижня російські війська завдавали ракетних ударів по Одещині, Сумщині, Запоріжжі. Також вночі атакували дронами.

Вночі 22 березня було оголошено повітряну тривогу, яка тривала кілька годин. За даними Генштабу ЗСУ, тоді українські військові збили 16 дронів з 21 запущеного російськими силами.

Київська міська військова адміністрація повідомила про знищення всіх безпілотників, які були виявлені в повітряному просторі навколо Києва. Проте в КМВА не уточнили їхню кількість.