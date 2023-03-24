Після нічної російської атаки у Білопіллі на Сумщині триває розбір завалів – ОП (фото, відео)

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що після нічної російської атаки у Білопіллі на Сумщині триває розбір завалів.



«Білопілля. Сумщина. Після нічного обстрілу російськими авіабомбами триває розбір завалів», – написав він у телеграмі.

За даними Офісу генпрокуратури, внаслідок атаки військ РФ пошкоджені приміщення сільської ради, три навчальні заклади, дитячий садочок, ангар, транспортні засоби, близько 10 приватних та 8 багатоквартирних будинків, майже вщент зруйновано будівлю поліції.

Раніше Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що російські війська з різних видів озброєння обстріляли Білопільську, Ворожбянську, Річківську та Миколаївську громади Сумщини, загинули дві людини, ще десятеро поранені.

Як повідомляє Національна поліція, внаслідок російського обстрілу Білопілля під час виконання службових обов’язків загинув 37-річний поліцейський Вадим Листопад.

Вночі 24 березня в низці областей, зокрема на Сумщині, було оголошено повітряну тривогу. У соцмережах повідомляли, що в регіоні було чутно звуки вибухів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.