Російська авіація, дрони, РСЗВ атакували Сумщину, є жертви – влада

Російські війська вночі здійснили масований обстріл Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської громад Сумщини, загинули дві людини, ще десятеро поранені, повідомляє у фейсбуці обласна військова адміністрація.

За даними влади, війська РФ завдали авіаційного удару по Білопіллі, також місто обстрілювали з реактивних систем залпового вогню «Град» (80 «прильотів») та із ствольної артилерії (20 «прильотів»).

«Внаслідок обстрілу Білопілля загинуло 2 особи, поранено 9 осіб. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток. Ворожбянська громада: по м. Ворожба здійснено обстріл з РСЗВ внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Травмовано 1 людину », – йдеться у повідомленні.



В обласній адміністрації додають, що у Річківській громаді через авіаційний удар та атаки дроном-камікадзе пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю, зруйновано будівлю школи, а у Миколаївській громаді авіаудар завдано по агрофірмі – пошкоджені виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка.

Вночі 24 березня в низці областей, зокрема на Сумщині, було оголошено повітряну тривогу. У соцмережах повідомляли, що в регіоні було чутно звуки вибухів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.