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Російська авіація, дрони, РСЗВ атакували Сумщину, є жертви – влада

Внаслідок російських атак загинули дві людини, ще десятеро поранені. Фото ілюстративне

Російські війська вночі здійснили масований обстріл Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської громад Сумщини, загинули дві людини, ще десятеро поранені, повідомляє у фейсбуці обласна військова адміністрація.

За даними влади, війська РФ завдали авіаційного удару по Білопіллі, також місто обстрілювали з реактивних систем залпового вогню «Град» (80 «прильотів») та із ствольної артилерії (20 «прильотів»).

«Внаслідок обстрілу Білопілля загинуло 2 особи, поранено 9 осіб. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток. Ворожбянська громада: по м. Ворожба здійснено обстріл з РСЗВ внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Травмовано 1 людину », – йдеться у повідомленні.

В обласній адміністрації додають, що у Річківській громаді через авіаційний удар та атаки дроном-камікадзе пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю, зруйновано будівлю школи, а у Миколаївській громаді авіаудар завдано по агрофірмі – пошкоджені виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка.

Вночі 24 березня в низці областей, зокрема на Сумщині, було оголошено повітряну тривогу. У соцмережах повідомляли, що в регіоні було чутно звуки вибухів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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