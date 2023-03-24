Війська РФ 10 керованими авіабомбами атакували Сумщину – Повітряні сили ЗСУ

Російські війська атакували об’єкти на Сумщині понад 10 керованими авіаційними бомбами, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Близько 10 літаків Су-35 атакували Сумські область керованими авіаційними бомбами. Це надзвичайна загроза – керовані авіаційні бомби можуть летіти далеко і літаки не входять в зону ураження нашої ППО. Бомби – це потужна зброя, яка може завдавати серйозних руйнувань. Більше 10 цих керованих бомб атакували об’єкти в Сумські області», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Юрій Ігнат додав, що втрати уточнюються.

Вночі 24 березня в низці областей, зокрема на Сумщині, оголошено повітряну тривогу. У соцмережах повідомляли, що в регіоні було чутно звуки вибухів.

Як повідомила влада, вночі 24 березня п’ять російських дронів влучили в Кривий Ріг, жертв немає.