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Війська РФ 10 керованими авіабомбами атакували Сумщину – Повітряні сили ЗСУ

Наслідки російської атаки уточнюються. Фото ілюстративне

Російські війська атакували об’єкти на Сумщині понад 10 керованими авіаційними бомбами, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Близько 10 літаків Су-35 атакували Сумські область керованими авіаційними бомбами. Це надзвичайна загроза – керовані авіаційні бомби можуть летіти далеко і літаки не входять в зону ураження нашої ППО. Бомби – це потужна зброя, яка може завдавати серйозних руйнувань. Більше 10 цих керованих бомб атакували об’єкти в Сумські області», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Юрій Ігнат додав, що втрати уточнюються.

Вночі 24 березня в низці областей, зокрема на Сумщині, оголошено повітряну тривогу. У соцмережах повідомляли, що в регіоні було чутно звуки вибухів.

Як повідомила влада, вночі 24 березня п’ять російських дронів влучили в Кривий Ріг, жертв немає.

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