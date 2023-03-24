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У Кривий Ріг вночі влучили п’ять російських дронів, жертв немає – ОВА

Влада не повідомляє, куди поцілили російські безпілотники. Фото ілюстративне

П’ять російських дронів вночі влучили в Кривий Ріг, жертв немає, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Цієї ночі російська армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Один Shahed військові з повітряного командування «Схід» збили. Є і влучання 5 БпЛА», – написав він у телеграмі.

Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атаки з’ясовуються.

Близько півночі в низці областей оголошено повітряну тривогу

Вночі 22 березня Росія атакувала Україну дронами. За даними Генштабу ЗСУ, українські військові збили 16 дронів з 21 запущеного російськими силами.

За даними ДСНС, вночі 22 березня у Ржищеві Київської області внаслідок російської атаки дронами було частково зруйновано верхні поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. Через цю атаку загинули 9 людей.

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