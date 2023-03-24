Нічна атака дронами. У Кривому Розі є влучання – влада

У Кривому Розі є влучання внаслідок російської атаки дронами, повідомив голова військової адміністрації Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг. Ворожа атака дронами «Шахід». Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі!», – написав він у телеграмі.

Близько півночі в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Вночі 22 березня Росія атакувала Україну дронами. За даними Генштабу ЗСУ, українські військові збили 16 дронів з 21 запущеного російськими силами.

За даними ДСНС, вночі 22 березня у Ржищеві Київської області внаслідок російської атаки дронами було частково зруйновано верхні поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. Через цю атаку загинули 9 людей.