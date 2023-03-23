Сили ППО збили дві керовані авіаційні ракети, які Росія випустила по Одещині – командування

Сили протиповітряної оборони збили дві російські авіаційні ракети, випущені по Одеській області, повідомляє Повітряне командування «Південь» 23 березня.

«23 березня 2023 року, близько 21:30, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 класу «повітря-поверхня», випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря по Одещині», – йдеться в повідомленні.

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Увечері 23 березня в Одеській області лунала повітряна тривога.

Російські винищувачі Су-35 з акваторії Чорного моря 21 березня атакували Одещину. За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, у бік Одещини було запущено три ракети: дві з них збили сили ППО, а одна ракета влучила у гуртожиток монастиря Української православної церкви Московського патріархату. Внаслідок цього обстрілу немає загиблих, але є поранені.