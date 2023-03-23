У ЗСУ розповіли, скільки російських кораблів чергують у Чорному морі

Росія продовжує тримати 15 кораблів у Чорному морі, серед яких є ракетоносії, повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.



Вона зауважила, що два з трьох ракетоносіїв можуть бути не споряджені ракетами через недавні вибухи в місті Джанкой.



«Корабельне угруповання ворога досить потужне – це 15 кораблів на бойовому чергуванні, серед них є три ракетоносії: два надводних і один підводний.Вчора посилено це угруповання. Це може говорити про те, що ворог намагається тримати нас в напрузі. Надводні кораблі можуть бути і не споряджені, оскільки джанкойський вантаж не дістався пункту призначення. Підводний човен – це досить потужна небезпека, хоч на підводному човні лише чотири ракети – вони є високоточними та можуть застосовуватися по особливо важливих об'єктах», – розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня в ефірі національного телемарафону.



За її словами, наявність ракетоносїів означає можливу готовність до ракетного удару за різними напрямками.



«Це означає можливу готовність до ракетного удару за різними напрямками, оскільки є розосередження зусиль ППО на повітряні ракетоносії, надводні, підводні і, ймовірно, «Шахеди». Це є головна задача ворога сьогодні. Вони іншої тактики для себе поки що не придумали, роззосереджувати загрози, щоб ППО не встигала спрацьовувати», – додала Гуменюк.

Російські кораблі продовжують маневрувати в Чорному морі на південний схід від Криму, повідомляє

Увечері 22 березня оперативне командування «Південь» повідомило, щоРосія тримає в Чорному морі 1️5 кораблів, серед яких є три ракетоносії.