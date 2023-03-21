У ЗСУ повідомили про наслідки вибухів на півночі Криму

Вибухи у місті Джанкой на півночі окупованого Криму, які, за даними української розвідки, знищили російські крилаті ракети «Калібр НК» під час їхнього транспортування залізницею, привели до пошкодження вузлової станції, повідомила в ефірі Радіо Свобода керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Наразі використання неможливе, і та метушня, яка навколо цього місця влучання відбувається, говорить про те, що немає ще навіть адекватного рішення, що з цим «щастям» їм робити. Але ми розуміємо, що вони будуть намагатися якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, тому що безпосередньо залізничне сполучення – це спосіб доставки важкого озброєння і особового складу. Зусилля підтягувати їм буде потрібно. Але ми продовжуємо роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними», – сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що ця атака є «одним з елементів плану, який передує активним діям».

«Ворог у Криму був вражений тим, що ми все ж таки туди рушимо і будемо продовжувати цей свій рух, ми не зупинимося і маємо намір зупинитися тільки на кордонах 1991 року. Поки що це офіційна версія, і це все, що ми можемо сказати про те, чим саме був уражений ворог. Наразі ми говоримо про те, що атака по вузловій станції – це один з елементів нашого плану, який передує тим самим активним діям, на які всі дуже чекають, тому що виснаження логістики ворога і в деяких напрямках навіть припинення її – це запорука вдалих дій на потім», – сказала речниця.

На запитання про те, як сприйняла цей сигнал влада Росії і підконтрольні їй чиновники в Криму, Гуменюк зауважила, що панічні настрої «там вже панують».

«Звісно, викликати панічні настрої вже запізно, вони вже там панують, і це підтверджено не один раз тим напрямком, який є на виїзд із Криму і навантаженням на всі автодорожні шляхи і залізничні, ті, що в них ще функціонують. Це не просто сигнал, що пора діяти, а це безпосередньо наша робота, яка однозначно позначає наміри Сил оборони і напрямок руху Сил оборони», – заявила вона.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня також прокоментувала виведення Росією ракетоносіїв на чергування в Чорному морі після кількох днів перерви.

«Це такий жест, демонстрація: «не так нам все це страшно, все ще в нас нормально», так само, як вони вміють створювати хорошу міну при поганій грі. Крім того, це може бути і демонстрація сили, демонстрація присутності», – сказала вона.

Вранці в ефірі телемарафону Наталія Гуменюк заявила, що вибухи в Джанкої на півночі окупованого Криму – це чіткий сигнал росіянам, щоб вони виїжджали із півострова.

Увечері 20 березня у соцмережах з’явилися повідомлення про звуки вибухів у Джанкої та перебої зі світлом в одному з районів міста.

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов відреагував на вибухи в Джанкої, повідомивши про роботу ППО.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що внаслідок вибухів у Джанкої були знищені російські «крилаті ракети «Калібр НК» під час їхнього транспортування залізницею».

Як нагадує розвідка, це ракети, які призначені для пусків з надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Вони мають дальність ураження понад 2 500 кілометрів по наземних цілях.

Проєкт незалежних російських журналістів ASTRA заявив, що у Джанкої пошкоджено локомотивне депо, будівлю охорони вокзалу, товарно-матеріальний і паливний склади.

Слідчий комітет Росії розпочав розслідування ймовірної атаки безпілотників на Крим, що сталася увечері 20 березня.

Російська влада і державні ЗМІ заперечують пошкодження транспортної інфраструктури, заявляючи про руйнування лише цивільних об’єктів. Фактична влада Джанкоя вранці повідомила, що запровадила режим надзвичайної ситуації міського рівня.

Біля Джанкоя розташований російський військовий аеродром, у самому місті й поряд розміщено ще низку військових об’єктів і залізничний вузол, який використовується російським командуванням для перекидання військової техніки і живої сили в інші частини окупованого півдня України.

Починаючи з серпня 2022 року в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО». Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму. У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На острові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.