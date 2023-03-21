«Русский мир» витісняють: УПЦ (МП) виїжджає з Лаври, ЗСУ готують Крим до звільнення?

Коли зброя зі складів ЄС буде в Україні? Ексклюзив із українським дипломатом у Євросоюзі (відео)

Як Євросоюз мобілізує свою оборонну промисловість, щоб забезпечити Україну боєприпасами? Чи закриє шляхи Росії для обходу санкцій через треті країни?