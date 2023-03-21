«Русский мир» витісняють: УПЦ (МП) виїжджає з Лаври, ЗСУ готують Крим до звільнення?

- Нічна атака дронами на Джанкой: реакції в окупованому Криму. ГУР заявляє про «загадкову бавовну і підготовку до деокупації півострова. Якими безпілотниками вдарили по цілях в окупованому Джанкої та як це вплине на логістику російської армії? Чи туристичний сезон у Криму цього літа усе ще привабливий?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 20:00 на @Радіо Свобода:
- В УПЦ (МП) поскаржилися, що їм закрили доступ до печер із мощами у Києво-Печерській лаврі. Міністерство культури та інформаційної політики України пояснює: опис музейних експонатів. Кореспондентка Радіо Свобода побувала у Лаврі і побачила, як відбувається виселення і виїзд звідти. Коментує міністр культури.
- У Москві тривають офіційні переговори китайського голови Сі Цзіньпіна та російського президента Володимира Путіна. У цей же час у Київ несподівано приїхав прем’єр-міністр Японії. Збіг?
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