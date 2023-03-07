«Якщо Крим, то Третя світова»: чим і чому лякають Україну та населення окупованого півострова

КРИМ – Напередодні анонсованого Києвом контрнаступу з метою звільнення всіх окупованих Росією українських територій, включаючи Крим, проросійські діячі та кремлівські пропагандисти почали нагнітати інформаційний порядок денний з цього приводу. Крим.Реалії вирішили дізнатися думку експертів, наскільки виправдані апокаліптичні прогнози, що поширюються в Криму.

Однією з основних стратегічних цілей контрнаступу ЗСУ стане спроба «вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом і Росією», розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький, зазначивши, що вже цієї весни ЗСУ будуть готові до контрнаступу. Представник української розвідки наголосив, що мета контрнаступу – «звільнити всі окуповані території України, включаючи Крим».

Така перспектива сполохала російських спікерів – політологів, воєнкорів, громадських діячів і політиків, які зробили низку гучних заяв із цього приводу.

«Якщо на Крим полетять ракети, то Росія дасть відповідь, як це було після атаки на Кримський міст, тільки набагато сильніше. У цьому випадку буде застосовано гіперзвукові комплекси «Кинджал», а також уражено українські центри ухвалення рішень», – заявив військовий експерт Василь Дандикін.

У Криму розміщено ядерну зброю. Спроби вдарити по ядерних об'єктах призведуть до наслідків

За словами військового журналіста і політолога Василя Фатігарова, Крим для Росії – це більше, ніж «червоні лінії».

«Для нас Крим – це не просто червоні лінії, а спусковий гачок для жорсткої відповіді всіма видами озброєння, які ми маємо. Наскільки я знаю, у Криму розміщено ядерну зброю. Спроби вдарити по ядерних об'єктах призведуть до наслідків», – повідомив Фатігаров.

А керівниця проросійської організації «Українська громада Криму» Анастасія Гридчина пішла ще далі і заявила, що спроба повернення силами ЗСУ контролю над Кримом спровокує розв'язання Третьої світової війни.

У свою чергу заступник спікера російського парламенту Криму Юхим Фікс поспішив запевнити проросійську аудиторію, що «Крим надійно захищений, безпека Криму забезпечена».

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров вважає, що саме перебування Криму в російській окупації є фактором ризику Третьої світової війни.

Якщо Москва й надалі утримуватиме Крим, тоді справді локальна війна може перейти у світову

«Якщо спроба звільнення Криму спровокує Третю світову війну, то чому вона не розпочалася у 2014 році, коли Росія окупувала та анексувала Крим, провівши незаконний «референдум»? Путін зобов'язаний під загрозою смерті вивести всі військові підрозділи з території України. Всі! Кордони зразка 1991 року відновити без умов і лише потім розпочинати переговори з усіх питань. Ось якщо Москва й надалі утримуватиме Крим, тоді справді локальна війна може перейти у світову. Такі діячі, як Гридчина, діють у рамках російської пропаганди, підтримуючи дії окупантів проти українців та України. Мета, як і ранеіше, – тримати жителів Криму в постійному заціпенінні та страху. Я впевнений, що перемогу у війні за підтримки всього світу здобуде Україна. Її цілісність ми відновимо. А Росію довго пам'ятатимуть, як країну, яка підтримувала тероризм», – прокоментував ситуацію Крим.Реалії заступник голови Меджлісу.

На думку правозахисника та адвоката Миколи Полозова, такі гучні заяви проросійських спікерів – спроба підбадьорити проросійську аудиторію у Криму.

Пропагандисти намагаються надихнути простих людей

«Звичайне шапкозакидання з боку підконтрольних Кремлю жителів окупаційного політикуму в Криму. Посил цей, перш за все, для населення. У такий спосіб пропагандисти намагаються надихнути простих людей. Чого насправді вартує російська армія – ми вже побачили за більш як рік з моменту початку вторгнення», – поділився своєю думкою з Крим.Реалії правозахисник.

Активіст міжнародного руху #LiberateCrimea, експерт Кримськотатарського ресурсного центру, боєць ЗСУ Сергій Пархоменко впевнений, що подібні заяви колаборантів можуть ввести в оману лише проросійськи налаштованих кримчан.

Мляві спроби окупантів переконати світ, що «Україну в Криму не чекають» не дадуть жодного результату

«Заява колаборантки з обойми Аксьонова, яка ще й виступає від імені української громади, має створити ілюзію, що нібито «українці Криму не чекають на ЗСУ». Такі заяви робилися на тлі активізації проукраїнського руху на півострові, появи українських листівок, графіті. І все це разом із «бавовнами» на військових базах Росії та на Кримському півострові. Заява могла б бути адресована міжнародній спільноті, щоб змусити засумніватися громадян держав-партнерів України, що в Криму чекають на повернення додому. Але ніхто у світі, окрім громадян Росії, Білорусі, КНДР, Сирії, на такі заяви не поведеться. Більше скажу: про заяви кримських колаборантів поза межами Росії ніхто й не дізнається. Мляві спроби окупантів переконати світ, що «Україну в Криму не чекають» не дадуть жодного результату – український спротив на півострові тільки зростатиме», – розповів Крим.Реалії активіст.

Засновник громадського руху «Кримський народний фронт» Сергій Акімов у коментарі Крим.Реалії зазначив, що наближені до влади громадські діячі не мають суспільної ваги в Криму.

Ми чуємо фрази, що лунають спочатку на федеральних ефірах, а потім такі діячі, як Гридчина, повторюють те саме в Криму

«Я так розумію, що всі експерти у Криму «закінчилися», якщо зараз уже розмірковують ніким не визнані голови національних громад про події, на які вони не мають жодного впливу. Ми чуємо фрази, що лунають спочатку на федеральних ефірах, а потім такі діячі, як Гридчина та їй подібні, повторюють те саме в Криму. Для кримчан їхні заяви не є авторитетними. Зараз влада розплачується за те, що придушила реальних лідерів думок, натомість оточивши себе зручними, але невагомими громадськими особами», – зазначив громадський діяч.

Голова Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив про необхідність перегляду стратегії звільнення окупованого Криму, оскільки тепер пріоритети змінилися. Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території було затверджено указом президента Володимира Зеленського 24 березня 2021 року, де пріоритет віддавався дипломатичним методам вирішення проблеми».