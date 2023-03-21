Удар по Джанкою: Росія втрачає Крим?

Увечері 20 березня в Джанкої на півночі окупованого Криму пролунали вибухи і було чути стрілянину – про них повідомили мешканці міста у місцевих телеграм-каналах та проєкт української служби Радіо Свобода «Крим.Реалії».
Люди чули звук безпілотників та спроби окупантів його збити. Пізніше голова Джанкоя від окупантів Ігор Івін повідомив, що «був приліт безпілотників, пошкоджено декілька об'єктів».
У ГУР Міноборони України заявили, що в результаті атаки було знищено російські крилаті ракети «Калібр НК» під час їхнього транспортування залізницею. Зокрема, такі ракети армія Росії запускає Україною під час масованих ракетних атак з кораблів Чорноморського флоту РФ.
Вже наступного дня 21 березня окупанти ввели режим НС муніципального рівня в Джанкої через атаку дронами. Вони заявили, що всі безпілотники нібито були збиті над цивільними об'єктами, а самі вони були начинені шрапнеллю та вибухівкою.
Проте російський телеграм-канал ASTRA повідомив, що було пошкоджено локомотивне депо, будівлю охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади на залізничній станції Джанкоя.
Джанкой – великий залізничний та автомобільний вузол на окупованому півострові – досі використовувався окупантами як транспортний коридор до Севастополя з території Росії – і як перевалочний пункт для доставки зброї, боєприпасів та особового складу до нещодавно захоплених територій України. До підконтрольної ЗСУ території від міста – близько 150 кілометрів.
Головні питання випуску:
Що трапилося в Джанкої і чи була Росія готова до удару по своєму тилу в Криму?
Як тепер Росія використовуватиме півострів у війні з Україною?
І чи можливе у Криму повторення сценарію з Херсоном - коли Росія піде звідти фактично без бою?