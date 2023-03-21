Удар по Джанкою: Росія втрачає Крим?

Увечері 20 березня в Джанкої на півночі окупованого Криму пролунали вибухи і було чути стрілянину – про них повідомили мешканці міста у місцевих телеграм-каналах та проєкт української служби Радіо Свобода «Крим.Реалії».

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Люди чули звук безпілотників та спроби окупантів його збити. Пізніше голова Джанкоя від окупантів Ігор Івін повідомив, що «був приліт безпілотників, пошкоджено декілька об'єктів».

У ГУР Міноборони України заявили, що в результаті атаки було знищено російські крилаті ракети «Калібр НК» під час їхнього транспортування залізницею. Зокрема, такі ракети армія Росії запускає Україною під час масованих ракетних атак з кораблів Чорноморського флоту РФ.

Вже наступного дня 21 березня окупанти ввели режим НС муніципального рівня в Джанкої через атаку дронами. Вони заявили, що всі безпілотники нібито були збиті над цивільними об'єктами, а самі вони були начинені шрапнеллю та вибухівкою.

Проте російський телеграм-канал ASTRA повідомив, що було пошкоджено локомотивне депо, будівлю охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади на залізничній станції Джанкоя.

Підписуйтесь на Телеграм-канал Донбас.Реалії – ексклюзивні фото, відео та лише важливі новини!

Джанкой – великий залізничний та автомобільний вузол на окупованому півострові – досі використовувався окупантами як транспортний коридор до Севастополя з території Росії – і як перевалочний пункт для доставки зброї, боєприпасів та особового складу до нещодавно захоплених територій України. До підконтрольної ЗСУ території від міста – близько 150 кілометрів.

Головні питання випуску:

Що трапилося в Джанкої і чи була Росія готова до удару по своєму тилу в Криму?

Як тепер Росія використовуватиме півострів у війні з Україною?

І чи можливе у Криму повторення сценарію з Херсоном - коли Росія піде звідти фактично без бою?